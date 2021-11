Carsten und Mirjam Schnürle von der Bike Ranch feiern 25- jähriges Bestehen. Zu Weihnachten präsentieren sie vier Wochen lang die Highlights und Neuheiten der Radsaison 2022. Geboten wird ein hochwertiges Sortiment in allen Radbereichen und Preisklassen – vom Kinderbike über das E-Bike und Rennrad bis hin zum vollgefederten Hightech-Bike.

Das Angebot umfasst auch eine Auswahl an stylischer und funktioneller Radsportbekleidung, Brillen, Helme, Schuhe sowie jegliches Zubehör rund ums Rad. Die Kunden finden auch viele Geschenkideen und Angebote zu Weihnachten.

Die Bike Ranch ist auch Bike Leasing und Job Rad Partner. Interessierte Mitarbeiter von Firmen, die das Dienstradkonzept anbieten, können sich bei der Bike Ranch informieren.

Geschäft 1996 gegründet

1996 gründeten Carsten und Mirjam Schnürle das Spezialgeschäft für Radsport, die „Bike Ranch“ in Hochdorf an der Enz. 2014 folgte dann der Umzug in die alte Heimat von Carsten Schnürle. Der Villinger und seine Frau eröffneten dann ihr Fachgeschäft in Schonach. Fachkompetenz, Service und beste Kundenberatung gehören zu den Bausteinen des Erfolgsrezepts des Geschäftsinhabers.

Für Profis und Freizeitfahrer

Geboten wird alles für den aktiven Profi wie auch für den Freizeitfahrer – das Sortiment lässt nichts offen. Schnürle ist auch seit über 20 Jahren Team Chef des Kona Factory MTB Teams Germany. In all den Jahren hatte das Team unendlich viele Erfolge zu verbuchen, darunter auch Weltmeistertitel sowie Deutsche Meister- und Europameistertitel.

Neben dem professionellen Team gibt es auch das Team Bike Ranch. Dort steht der Spaß ohne Leistungsdruck im Vordergrund. So kommen Breitensportler mit Leistungssportler zusammen. Geboten werden auch Fahrtechnikkurse auf dem Schonacher „Trail Ride District“, den Carsten und Mirjam zusammen mit der Gemeinde Schonach umgesetzt haben. Dies ist ein 13 Kilometer langer Mountainbikekurs rund um Schonach mit eingebauten Trails.

Dafür holte Schnürle keine geringeren als Reiner Untermberger sowie Nico Bössl in den Ort. Das Team ist verantwortlich für die Red Bull UCI World Cup DH Strecken in Österreich und den Red Bull District Ride in Nürnberg mit 80.000 Zuschauern. Außerdem haben sie Europas größten Bike Park in Leogang entworfen.

Carsten und Mirjam veranstalten auch jedes Jahr das“ Bike Ranch MTB Pow Wow“. Präsentiert werden die neusten Innovationen rund ums Rad und im Testcenter der Bike Ranch hat man die Möglichkeit, sich direkt von den Neuheiten zu überzeugen. Im Rahmen dieser Veranstaltung findet auch der „Bear Ride“ statt, eine Charity MTB Ausfahrt zu Gunsten des Wolf- und Bärenparks in Schapbach mit anschließender Party im Festzelt.