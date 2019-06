von Susanne Kammerer

Saskia Schneider hat in diesem Jahr Großes vor: Im September startet ihr Flieger ins fast 5000 Kilometer entfernte Ghana. Dort wird sie ein Jahr lang Freiwilligendienst im „Our Lady of Grace Hospital“ Asikuma ableisten.

Ein Jahr lang ins Ausland zu gehen, hat die 20-jährige Schonacherin schon immer gereizt. „Ich wollte aber erst eine Ausbildung machen und mich dann mit meinem Wissen und meinen Fähigkeiten sinnvoll einbringen“, erklärt sie im Gespräch. Durch Recherche entdeckte sie den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst Weltwärts, der vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ins Leben gerufen wurde.

Schwellenland macht den Reiz aus

Dass ihr Ziel Ghana sein würde, ergab sich aus den verschiedenen Projekten, für die sie sich bei Weltwärts bewarb. „Ich habe mich für Ghana entschieden, weil ich in ein Schwellenland wollte“, sagt die junge Frau selbstbewusst. Wohnen wird sie in einer Gastfamilie, viel mehr weiß sie von ihrem Aufenthaltsort noch nicht. „Ich möchte unvoreingenommen und ohne Erwartungen nach Afrika reisen“, sagt sie selbstsicher. Angst habe sie keine, „das wäre eine schlechte Grundvoraussetzung“. Aber Respekt habe sie schon ein wenig.

Nach der Prüfung ins Ausland

Momentan ist Saskia Schneider in den letzten Zügen ihrer Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten. Während sie mitten in der Prüfungsphase steckt, kümmert sie sich parallel um ihr Auslandsjahr in Afrika.

Neben zahlreichen Impfungen und Papierkram steht auch das Sammeln von Spenden an. Zwar finanziert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung den Löwenanteil des Freiwilligendienstes, dennoch sind die Freiwilligen dazu aufgefordert, einen Förderkreis aufzubauen und durch Spenden die Durchführung des Freiwilligendienstes zu unterstützen.

Außerdem gilt es, Öffentlichkeitsarbeit für entwicklungspolitische Themen zu leisten. Auf ihrem Blog berichtet Saskia Schneider vorab über das Projekt und auch während ihres Aufenthalts in Ghana: saskiainghana.tumblr.com.