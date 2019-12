Die Narrenzunft Schonach feiert 50 Jahre Geißenmagd mit einer Ladies Night. Der Vorverkauf für die große Geburtstagsparty am 11. Januar im Haus des Gastes läuft bereits.

Im Jahr 1970 beherrschten vielerlei Dinge die Nachrichten: So lösten sich die geliebten Beatles nach ihrem letzten Nummer eins Hit „Let it be“ endgültig auf. Der legendäre Gerd Müller schoss die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko auf den dritten Platz und ein späterer kalifornischer Gouverneur namens Arnold Schwarzenegger gab sein Filmdebüt. Doch die mit Sicherheit größte Schlagzeile dieses Jahres ereignete sich nach Ansicht heimischer Narren in einem kleinen Schwarzwalddorf.

Weibliches Häs

Neben dem seit den frühen 1950er-Jahren etablierten Geißenmeckerer entschloss sich die Narrenzunft Schonach in eben diesem Jahr, ein weibliches Häs, die Geißenmagd, zu schaffen. So wurden zur Fastnacht 1970 erstmals fünf Geißenmägde auf den Straßen von Schonach gesehen. Der Entwurf dafür entsprang Rudi Kienzler, der das gesamte Vorhaben Ende der 1960er-Jahre federführend begleitet hatte und selbst die erste Geißenmagd anzog, um diese zu präsentieren.

Mittlerweile ist die Geißenmagd ein festes Element der Schonacher Fasnet, mehr als 200 Frauen und Mädchen tragen heute das weibliche Geißengesicht zur fünften Jahreszeit.

Ladies Night

Zu Ehren dieses geschichtsträchtigen Jubiläums, dem 50-jährigen Bestehen, lässt es sich die Narrenzunft Schonach nicht nehmen, die Figur der Geißenmagd bei einer großen Ladies Night zu feiern. Es sei erwähnt, dass sich die Geißenmägde und alle anderen Frauen auf dieser Party auch über viele männliche Tanzpartner freuen. Die Feier ist somit nicht nur für Ladies.

Mit Lausbuben

Die Veranstaltung wird am 11. Januar im Haus des Gastes in Schonach stattfinden. „Als besonderer Gast wird an diesem Tag die beliebte Partyband “Die Lausbuba„ für hervorragende Stimmung sorgen“, kündigt die Narrenzunft an. Das Geburtstagskind, die Geißenmagd, beziehungsweise diejenigen, die eine Geißenmagd tragen, muss auf der ihr gewidmeten Veranstaltung keinen Eintritt zahlen. Für alle weiteren Gäste sind die Eintrittskarten bereits seit demNikolaustag im „Moosi“ sowie bei der Tourist-Info Schonach und im Kaufhaus Severin für einen Betrag von acht Euro zu erwerben.

Jubiläums-Pin

Exklusiv bei der Ladies Night erhalten alle Gäste einen Jubiläums-Pinn. Die Organisatoren der Narrenzunft versichern, dass für Veranstaltung noch weitere Überraschungen vorgesehen sind. Am Jubiläumsabend werden zudem nur männliche Zunftmitglieder für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Somit kann jede Magd die Feierlichkeit zu ihren Ehren unbeschwert genießen. Die Narrenzunft Schonach freut sich auf zahlreiche Gäste und Freunde der Geißenmagd.