von Hans-Jürgen Kommert

Es war trotz Kaiserwetter richtig voll beim Vier-Anderle-Turnier in der Vereinsgaststätte Volltreffer des Fußballclubs Schonach. Deshalb zeigte sich auch Gastgeber Alexander Nock zufrieden. Acht Tische mit fünf bis sechs Spielern ergaben immerhin in der Summe 44 Personen. In siebter Auflage fand das Turnier statt, nachdem man vor Jahren zunächst mit Cego begonnen hatte. Obwohl draußen eigentlich "ideales Wanderwetter“ herrschte, freute sich Nock über ein „volles Haus“. Zu seiner guten Laune trug auch am Ende des Turniers sicher bei, dass es keinerlei Probleme gab. Dreimal losten er und seine Frau Petra die Spieler in die jeweils 70-minütigen drei Spielrunden in wechselnder Besetzung.

Gut besucht ist das Vier-Anderle-Turnier des FC Teutonia Schonach im Vereinsgasthaus „Volltreffer“. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Den Spielern wünschte er einen ähnlich unterhaltsamen Turnierverlauf wie in den Vorjahren. „Vier-Anderle kann hier im Gegensatz zu Cego eigentlich jeder, schon weil die Spielregeln ziemlich einfach sind“, erläuterte Nock. Auch dieses Spiel wird mit den Cegokarten gespielt. Eine bunt gemischte Spielerschar jeden Alters und aus der ganzen Raumschaft nahm daher teil. Auch 14 Frauen hatten den Weg in die Vereinsgaststätte gefunden. Auf die Gewinner warteten Geldpreise, außerdem waren Sachpreise für die Platzierten organisiert worden. „Falls etwas vom Startgeld übrig bleibt, kommt das der Jugendarbeit zugute“, ergänzte Nock.

Der Termin am Karfreitag für das Turnier bleibt fest, daran ließ er keinen Zweifel und darauf können sich auch die Kartenspieler einstellen. Da an diesem besonderen Feiertag Glücksspiele um Geld nicht erlaubt sind, hatte jeder Spieler am Anfang dieselbe Menge an Holz-Jetons zur Verfügung, speziell für diesen Zweck hergestellt.

Auf dem Siegertreppchen gab es auch in diesem Jahr neue Gesichter zu sehen: In die Siegerliste trug sich der Schonacher Nico Hopf ein, Platz zwei ging an Carmen Rombach aus Furtwangen und Dritter wurde Gerhard Dold aus Schonach.