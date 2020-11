von Hans-Jürgen Kommert

Wieder waren die Mitglieder der Gruppe Aktiv für Schönwald (AfS) um Sprecher Manfred Fattler fleißig, um den Kurort voranzubringen. Fattler dankte auch allen Beteiligten, die der kunstvollen Skulptur am Kindergarten St. Antonius wieder zu neuem Glanz verholfen hatten.

Dabei sprach er auch an, wie es zu dieser Skulptur kam – vor mindestens 20 Jahren habe er in seiner Werkstatt eine Klasse der Berufsschule für Metallgestalter aus Honnef unterrichtet. Als Gemeinschaftswerk sei dieses Werk entstanden. Das arg beschädigte Geländer, das normalerweise an der Buchs stand, wurde mittlerweile repariert wieder angebracht.

Arbeit an der neuen Krippe

Derzeit arbeiten einige der Aktivisten in der Werkstatt im Wedo-Bau, wo die neue Krippe entsteht. Das Material habe die Firma Göppert sehr kostengünstig zur Verfügung gestellt. Es soll nun auch der Standort festgelegt werden, dazu müsse entweder der Bürgermeister oder Pfarrer Andreas Treuer befragt werden.

Lebensgroß ist am Ende ganz schön groß, wie die ersten Teile der neuen Krippe deutlich zeigen. | Bild: Kommert Hans-Jürgen

Marienfigur muss auf Sockel warten

Adalbert Oehler meinte, dass man beim Einbau der Sicherungen auf Leitungen achten sollte, die unter dem neuen Dorfmittelpunkt verlegt seien. Nicht eingebaut werden könne in diesem Jahr der Sockel für die Marienfigur, da es einfach nachts zu kalt werde und der Beton nicht mehr die notwendige Festigkeit bekomme.

Parkplatzmauer als erschütternder Anblick

Der Mauer um den Parkplatz auf der Tiefgarage des Kurzentrums würde Fattler gerne gestalterisch näher treten – die sehe erschütternd aus. Dazu müsste aber die Gesamtheit der Eigentümer ein „Ja“ geben, erfuhr er von Dieter Heinold.

Friedhofskapelle erneut im Blick

Auch die Friedhofskapelle rückte wieder in den Mittelpunkt: Zum einen will der Sprecher dem Kreuz eine Abdeckung verschaffen, zum anderen soll die Ausstellung wechseln – bekannte Höfe um den Ort sollen es sein. Oehler soll dazu die Texte gestalten.

Wassertretstelle in besserem Zustand

Die Verschmutzung der Wassertretstelle durch Rückspülungen des Wasserwerks sei laut Wolfgang Schubert deutlich besser geworden. Nur noch manchmal sei eine leichte Trübung durch gelösten Kalk sichtbar. In Arbeit seien die alten kunstvollen Holz-Hinweisschilder, der Neffe von Theodora Fattler habe da schon Vieles gemacht.

Eine Art „Tag der offenen Tür“ im Wedo sprachen die Frauen der AfS-Gruppe an, vielleicht verbunden mit dem Verkauf weihnachtlicher Artikel. Wenn man das als Rundlauf mit getrenntem Ein- und Ausgang mache, sei da einiges möglich. Vielleicht schaffe man es, noch den einen oder anderen Mitarbeiter zu gewinnen. Festgelegt wurde auch der Aufbau der Motivgruppen: In der Woche vor dem ersten Advent soll das Dorf zum Weihnachtsdorf werden.

Gerd Schneider sprach das Helferfest an, das wegen Corona voraussichtlich dieses Jahr nicht mehr stattfinden kann. Das nächste Monatstreffen wäre am 12. November gewesen. Nun wurde es aufgrund des Teil-Lockdowns für diesen Monat abgesagt.