Keine Kleinigkeiten sind die Erhöhungen bei der Wasser- und vor allem der Abwassergebühr in Schönwald, die nun rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft treten – Nachzahlungen stehen somit für jeden Haushalt an. Wasserverluste im Netz, Reparaturen und Investitionen auch beim Abwassernetz und hier vor allem in die Verbandskläranlage machten diesen Schritt notwendig.

In der Sitzung des Gemeinderats wurde auch wieder über den sogenannten Ankündigungsbeschluss gesprochen. Kämmerer Harald Hafner zeigte einmal mehr auf, dass eine rückwirkend geltend gemachte Gebührenerhöhung für Wasser und Abwasser nur dann rechtens ist, wenn den Bürgern rechtzeitig, will heißen deutlich vor der geplanten nachträglichen Erhöhung, mitgeteilt wird, dass sie mit einer Gebührenerhöhung rechnen müssen. Dies geschah für eine Erhöhung rückwirkend zum 1. Januar mit dem Ankündigungsbeschluss, den der Gemeinderat am 8. November vergangenen Jahres fasste. Nun wurde dieselbe Ankündigung für das Jahr 2024 vorgelegt und einstimmig beschlossen.

Gebühren wurden neu kalkuliert

Da nun relevante Zahlen vorlägen, habe er die Gebühren neu kalkuliert und die Gebühren entsprechend dieser Kalkulation neu berechnet. Leider komme dabei im Bereich Abwasser eine Gebührenerhöhung auf die Bürger zu, die rückwirkend ab dem 1. Januar berechnet wird. Und auch die Verbrauchsgebühren für Trinkwasser stiegen an. 1000 Liter Trinkwasser kosten nun in der Kurgemeinde 2,62 Euro (2,47 Euro bisher), die Grundgebühr steigt von 6,95 auf 7,43 Euro je Monat, ebenso die Bereitstellungsgebühr. Auch sehr deutlich fiel die Erhöhung beim Abwasser aus, was aber auch der Tatsache geschuldet sei, dass der Gemeindeverwaltungsverband erhebliche Investitionen für die Verbandskläranlage berechnet. Die Gebühr pro Kubikmeter liegt für das laufende Jahr nun für 2023 bei 2,51 Euro (bisher 1,95 Euro). Die Gebühr für Niederschlagswasser steigt ebenfalls deutlich an, von 0,44 Euro je Quadratmeter versiegelter Fläche auf nunmehr 0,54 Euro. Die Grundgebühr steigt von 3,28 Euro auf 3,74 je Monat und Wohneinheit.

Nun lautete der Beschluss neben der Zustimmung zu den neuen Gebührensatzungen: „Der Bevölkerung von Schönwald wird mitgeteilt, dass auf Grund der eingeleiteten Maßnahmen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung eine rückwirkende Gebührenanhebung ab dem 1. Januar 2024 erforderlich werden kann.

Um genaue Grundlagen für diese Kalkulation zu haben, werden auf 31. Dezember 2024 die Abschlussarbeiten schnellstens vorgenommen und sodann wird die Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren rückwirkend auf den 1. Januar 2024 beschlossen.“ Alle Beschlüsse dazu waren einstimmig. Demnächst, so Hafner, würden die Anfragen wegen der Zählerstände verschickt – wer diese online angeben wolle, solle das gerne tun, da dies viel Arbeit erspare.

Zu den Gebühren meinte Hans-Peter Schwer (SPD): „Es muss festgestellt werden, dass Erhöhungen immer schlecht sind, allerdings sind erhebliche Kosten in Leitungen und Kläranlage einfach da.“ Wolfgang Storz (CDU) fragte, wie hoch der Fremdbezug aus Furtwangen in diesem Jahr gewesen sei – der sei in diesem Jahr deutlich moderater als im Vorjahr.