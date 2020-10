von Hans-Jürgen Kommert

Eine Standortbestimmung gab es für die Kinder und Jugendlichen, die sich dem Skispringen verschrieben haben – der Skiclub Schönwald hatte zum „Wälderspringen im Schewald“ eingeladen – trotz Corona und mit einschneidenden Maßnahmen deswegen. Schon an der Einfahrt wurden die Personalien abgefragt, um gegebenenfalls Kontakte verfolgen zu können. Das Wälderspringen ist eine Traditionsveranstaltung, wird es doch bereits seit 25 Jahren ausgetragen, in diesem Jahr erstmals ohne den viel zu früh verstorbenen Vorsitzenden Hans-Georg Schmidt am Mikrofon. Ihn ersetzte Heinz-Jürgen Müller, sonst auch oftmals in der Rothaus-Arena tätig.

Achtbare Platzierungen

Mit nur sechs jungen Athleten waren die heimischen Springer aus der Raumschaft aus dem Skiteam Schonach-Rohrhardsberg vertreten, das unter anderem von Hansjörg Jäkle aus Schonach trainiert wird. Die heimischen Springer machten auch mit achtbaren Platzierungen von sich Reden. So konnte Julian Schonhardt sowohl auf der kleinen K 20 wie auch auf der K 40 ganz nach oben aufs Siegerpodest steigen. Die Arbeit des Betreuungs- und Trainerteams um den ehemaligen Spitzenathleten der Skispringer, Hansjörg „Jackson“ Jäkle, machte sich also bemerkbar.

Zuschauer stehen ohne Dach da

Wieder einmal waren die Bedingungen eher unwirtlich, bei kühlen Temperaturen war es windig um die Jugendschanzen. Dennoch hatten die Weitenrichter, die ja auf den Sprung schauen mussten und dabei die Nase in den Wind steckten, wieder einmal viel Spaß. Die Zuschauer hatten es aber genauso schwer, da wegen der Einschränkungen durch Corona die Überdachung bei der Hütte für sie gesperrt war. Und während sich sonst die Sportler auf der Treppe zum Absprungbalken drängten, herrschte relative Ruhe und viel Abstand. Bei diesen Verhältnissen traten auf der 20-Meter-Schanze (K 20) 44 junge Springer an, 43 kamen in die Wertung. Trotz der vielen guten Sprünge wurden die Schanzenrekorde witterungsbedingt nicht angekratzt.

Deftige Kost aus dem Fenster

Über den Bakken der K 40, der 40-Meter-Schanze, gingen immerhin 41 junge Springer, gemeldet waren nur zwei mehr. Viel Mühe hatten sich auch wieder die Männer und Frauen hinter den Kulissen gemacht. Die eher deftige Kost erhielt man wie gewohnt aus dem Fenster gereicht.