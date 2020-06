Nach langem Warten infolge der Corona-Sperre konnte am Samstag das erste Training der Ortsgruppe Wälderdogs Schönwald und Umgebung am Vormittag stattfinden. Laut Pressemitteilung der Ortsgruppe kamen die meisten der neuen Mitglieder mit oder ohne Hund zum ersten Platzantritt.

Vorsitzende Irmgard Pahling begrüßte alle Anwesenden, besonders Schönwalds Bürgermeister Christian Wörpel, der auch in seiner Eigenschaft als Vereinsmitglied gekommen war. Die Corona-Vorschriften wurden mit einer Teilnehmerliste umgesetzt, schreiben die Veranstalter. „Der Abstand wurde eingehalten.“

Der Hundeplatz wird gerade mit einem stabilen Zaun versehen. Der Verein hofft, dass der Zaun innerhalb der nächsten beiden Wochen fertiggestellt wird. Die Vorsitzende dankte einem namhaften heimischen Sponsor für den Zaun und die Aufstellung. Die Vereinsmitglieder sind derzeit aufgerufen, tatkräftig mitzuhelfen. An Bürgermeister und Gemeinde ging ein Dankeschön für eine gespendete Hundedogstation, in der die Hundekotbeutel entsorgt werden können.

Und so lief das erste Treffen ab: Zu Beginn wurde ein Gruppenfoto gemacht. Die Teilnehmer verteilten sich mit und ohne Hund auf dem Übungsplatz. Nach weiteren Informationen begann die praktische Arbeit mit den Hunden. Auf dem Platz wechselten sich Fortgeschrittene und Anfänger ab. Die Könner zeigten, was ausgebildete Hunde so alles draufhaben: schönes Fußlaufen, Sitz-, Platz- und Steh-auf-Kommando, Apportieren mit Holz auf ebener Erde und über eine Hürde, Revieren und Schicken um aufgestellte Verstecke.

Apportieren bis Verbellen

Die Rettungshunde führten das Gehen durch einen Sacktunnel, Tragen des Hundes und das Übergeben an fremde Personen sowie Apportieren mit verschiedenen Gebrauchsgegenständen vor. Dann zeigten sie, wie sie eine Person suchen und durch Verbellen anzeigen. Da noch die Geräte auf dem Platz fehlen, konnte nicht alles gezeigt werden.

Dieser Hund zeigt beim Training der Wälderdogs, wie er eine Hürde überwindet. | Bild: Ortsgruppe Wälderdogs

Ein großer Zeitraum war für die Neuen vorgesehen. Noch etwas zaghaft betraten sie den Platz. Jedem Hundeführer wurde ein Coach zugewiesen. Der ging auf die speziellen Eigenschaften des Teams ein, zu dem Hund und Führer werden müssen. Erreicht wird dies durch Erarbeiten eines Blickkontakts, spielen sowie Belohnung durch Lob, Leckerlis und Ball – auch mit der nötigen Konsequenz. Erst wenn der Hundeführer die Aufmerksamkeit seines Hundes hat, können erste Schritte gemacht werden. Was leicht aussieht, stellt in der Ausführung für die Hundeführer oft eine Herausforderung dar.

Regelmäßige Treffen

Vorgesehen ist nun ein regelmäßiges Training in Gruppen für alle Vereinsmitglieder am Donnerstag ab 16 Uhr und Samstag ab 10 Uhr. In den nächsten Wochen sollen die ersten Kurse starten. Vorgesehen ist eine Welpenspielgruppe für Tiere im Alter von der zehnten bis 20. Woche. Für die Junghunde ab vier Monaten bis ein Jahr ist ein Kurs vorgesehen.

Sachkunde wird vermittelt

Für ältere Hunde jeglicher Rasse wird ein Erziehungskurs angeboten. Hier kann ein Abschluss in Form eines Hundeführerscheins gemacht werden. Auch die nötige Sachkunde wird dabei vermittelt werden. Für höhere Prüfungen und sportliche Ziele stehen, je nach Eignung, dann alle Wege offen. Voraussetzung ist eine vollständige Impfung und Haftpflichtversicherung des Hundes. Interessierte Kursteilnehmer sollten sich vorab melden.

Auskunft erteilt Vorsitzende Irmgard Pahling, Telefon 07722/60 13.