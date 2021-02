von Hans-Jürgen Kommert

Das war ja schon beinahe zu erwarten: Trotz abgesagter Fasnet konnte man allerorten erleben, dass Narren keinesfalls trauernd kapitulierten. Stattdessen galt es für sie offensichtlich närrisch zu sein – im Rahmen dessen, was die Corona-Einschränkungen momentan zulassen.

Da auch der Umzug der Schönwälder Narren am Sonntag ausfallen musste, war den närrischen Hirtenbuben etwas anderes eingefallen. Sie forderten auf zum „Radau vorm Hus“ und es waren beileibe nicht nur Narren, die dieser Aufforderung Folge leisteten.

Eine Herzensangelegenheit

Viele Musiker, teils rein private, vor allem aber solche aus dem Musikverein Kurkapelle, bewiesen, dass auch ihnen die Fasnet ein Herzensanliegen ist. An allen Ecken und Enden wurde Radau gemacht. Und wer das Glück hat, in der Ludwig-Uhland-Straße zu wohnen, konnte erleben, was es bedeutet, wenn viele Musiker praktisch Tür an Tür wohnen – da ging es dann nämlich richtig ab.