von Hans-Jürgen Kommert

In seinem sechsten Bericht als Vorsitzender der Narrenzunft der Hirtenbuben (Hirtebue) sprach Christof Kammerer über die vergangene Fasnet und deren Vorbereitungen – und auch über die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Hoffnung hat sich erfüllt

Es sei ein glücklicher Umstand gewesen, dass man die Kampagne gerade so herumgebracht habe mit einem kleinen Helferfest zum Abschluss. Einen gelungenen Start stellte der Auftakt am 5. Januar dar – und dass der FC Schönwald dann auch noch den Ortliebkeller öffnete, sorgte dafür, dass tatsächlich viele Narren in den 6. Januar hinein feierten. Auch die Hoffnung auf mehr Zuspruch habe sich erfüllt.

Großer Erfolg für Narrenblättle und Zunftball

Mit viel Arbeit für Barbara Zipfel sei das Narrenblättle gestaltet worden, es sei ein ebenso großer Erfolg gewesen wie der Zunftball, der die Halle gut gefüllt habe. Beim Aufhängen der Fasnetbendel seien in diesem Jahr die Wälderhexen unterstützend tätig gewesen.

Abrupte Unterbrechung durch Corona

Die hohe Zeit der Fasnet habe viel Spaß gemacht, der Hirtebue habe sich auch im Umfeld der Schwarzwälder Narrenvereinigung sowie in der Raumschaft gezeigt. Und kaum war die Fasnet vorbei, kam dann der Lockdown Mitte März – „die Vereinsarbeit kam praktisch zum Erliegen“, so der Narrenchef. Eigentlich wisse man um diese Zeit sicher, welche Veranstaltungen man besuchen werde, meinte Kammerer anlässlich der Generalversammlung in der Uhrmacher-Ketterer-Halle.

Narrenvereinigung macht es sich etwas leicht

Doch derzeit sei die Fasnet 2021 schlecht abzuschätzen, man müsse kurzfristig entscheiden. Leicht mache es sich da die Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV): Die Fasnet dürfe nicht ausfallen, die Vereine sollten „kreative Lösungen“ anstreben. Man werde Beiträge fürs Narrenblättle sammeln, da man das verteilen könne.

178 Mitglieder in der Zunft

Abgesagt sei dagegen sicher das Freundschaftstreffen der SNV Ende Januar. Unter Umständen schaffe man es, am 24. Oktober eine Wanderung durchzuführen. Geschafft habe man schon die Teilnahme an der Umweltwoche der Gemeinde; am 1. Oktober hätte „de Hirtebue“ die übliche Strecke gereinigt. Noch immer sei man dabei, die Häsordnung zu überarbeiten. 178 Mitglieder umfasse die Zunft, vier Neuzugänge glichen fünf Austritte durch Todesfälle nahezu aus. Dazu kämen 16 Kinder.

Tolle fünfte Jahreszeit

Die fünfte Jahreszeit in Schönwald sei super gewesen. Beim Jahreskonzert des Musikvereins Kurkapelle wurde bewirtet, dann habe schnell die Fasnet Fahrt aufgenommen, berichtete Schriftführerin Edith Zahlaus. Der Zunftabend habe ein abwechslungsreiches Programm geboten, der Kinderumzug ein buntes Bild mit vielen kleinen und großen Narren mit anschließendem Rathaussturm. Auch der Sonntagsumzug sei ein Erfolg gewesen.

Kaum nachgekommen sei man bei der Prämierung. Bei mehreren Narrentreffen habe man die Hirtenbuben erleben können. Die Planungen für die Fastnacht 2020 habe man zeitig begonnen. Nach dem Helferfest sei der Bruch durch den Lockdown erfolgt, so dass lieb gewordene Veranstaltungen einfach ausfielen.

Finanziell gelingt fast eine Punktlandung

Kassiererin Nicole Willmann konnte praktisch von einer Punktlandung sprechen, ein Kassenplus blieb am Ende. Kammerwartin Martina Kammerer berichtete über 44 Leihhäser, die der Verein habe, dennoch wurden, der großen Nachfrage wegen, neue Kinder-Holzmasken gekauft. 14 Erwachsenen-und 13 Kinderhäser seien zur Fasnet ausgeliehen worden.

Vor der von den Mitgliedern erteilten Entlastung betonte Bürgermeister Christian Wörpel die ausgezeichnete Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand, Hygiene und Alltagsmaske) in ungewohntem Rahmen. Auch er sah eine Durchführung der kommenden Fasnet im üblichen Format sehr skeptisch, befand jedoch, dass man das Narrenblättle durchaus bringen könnte. Das Kassenergebnis zeige, dass hervorragend gewirtschaftet wurde.