Schönwald vor 1 Stunde Viel Arbeit hält Schönwald hübsch Aktive Bürger widmen sich mehreren Projekten

Friedhofstor wird bald repariert werden

Die nächste Monatssitzung ist am 8. Mai geplant

Diese Marienfigur will Aktiv für Schönwald in diesem Jahr an der Kirche aufstellen – wo genau, entscheidet der Pfarrer. Bild: Hans-Jürgen Kommert | Bild: Hans-Jürgen Kommert/