Sehr gute Zuchttiere könne man in diesem Jahr präsentieren, aber es gab auch Ausreißer nach unten. Das zeigte der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins C 172, Mario Zifle, anlässlich der traditionellen Novemberschau in der Uhrmacher-Ketterer-Halle auf. Bestens besucht war die Ausstellung vor allem am Vormittag beim Konzert der „Originalä“ aus Urach. Auch zum Mittagessen war die Halle gut gefüllt. Aus züchterischer Sicht sei die Schau erfolgreich gewesen. Dass beim Geflügel oftmals ein Paar in den Käfigen sitzt, komme nicht nur beim Fachpublikum gut an, räumte er ein. Genauso wichtig wie die Wahrnehmung einer gelungenen Ausstellung in der Bevölkerung war für den Verein die Bewertung der wertvollen Zuchttiere durch die Richter. Hier zeigte sich der Vorsitzende sehr zufrieden, die Tiere wurden zum Teil hoch bewertet.

Nachdem lange Jahre bei den Tauben Joachim Zifle Seriensieger war, haben andere jetzt aufgeholt. Zwar konnte Tochter Monja als Vereinsmeisterin mit dem besten Jungtier durchaus überzeugen, auch den Wanderpokal für die acht besten Tauben sackte sie ein. Doch als Vereinsmeister Tauben überzeugte Horst Schmid, dazu hatte er beim Groß- und Wassergeflügel die Nase vorn, hier zeigte er auch das beste Jungtier. Carolin Kuner hatte mit ihren Zwerg-Amrock die besten Zwerghühner. Die schönsten Hühner zeigte Berthold Nock mit seinen Thüringer Barthühnern.

Adrian Nock hat als Vertreter der Jugend den ersten Platz in der Kategorie Zwerghühner belegt, dazu zeigte er mit den Hochbrutflugenten schwarz auch die schönsten Groß- und Wasservögel.

Sieger und Vereinsmeister Kaninchen wurde Rudolf Storz mit Separator, er zeigte auch die beste Häsin und den besten Rammler aus derselben Rasse. Er errang ferner den Rudolf-Kienzler-Gedächtnispokal. Nur knapp geschlagen wurde Johanna Schmid Zweite.

Der Wälderpokal, sonst gemeinsam mit den Vöhrenbacher und Furtwanger Züchtern ausgerichtet, konnte in diesem Jahr mangels Masse aus dem Bregtal nicht vergeben werden.