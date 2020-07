von Jürgen Liebau

Hans-Georg Schmidt ist tot. Der ehemalige Bürgermeister von Schönwald starb am Samstag überraschend im Alter von 68 Jahren. Schmidt lenkte 32 Jahre lang die Geschicke der Gemeinde und war ein großer Förderer des Skisportes.

Kleine Sensation zum Auftakt

Als Hans-Georg Schmidt am 1. Februar 1981 zum Bürgermeister von Schönwald vereidigt wurde, war das eine kleine Sensation. Denn mit gerade einmal 29 Jahren war er der jüngste Bürgermeister der Region.

1. Februar 1981. Hans-Georg Schmidt, gerade einmal 29 Jahre alt, wurde soeben als jüngster Bürgermeister der Region vereidigt. Zuvor hatte er als Kämmerer der Gemeinde Grafenau im Kreis Böblingen gearbeitet. Schmidt stammte aus Unterfranken und war in Stuttgart aufgewachsen. | Bild: Archiv

Schmidt wurde in Ebern in Unterfranken geboren und wuchs in Stuttgart auf. Er war Diplom-Verwaltungswirt und arbeitete nach zweijährigem Besuch der Hochschule für öffentliche Verwaltung zunächst als Kämmerer der Gemeinde Grafenau im Kreis Böblingen, bevor er sich um die Bürgermeister-Stelle in Schönwald bewarb.

Kämpfer für seine Gemeinde

Schmidt war als energischer Kämpfer für seine Gemeinde bekannt. In den frühen 1990er Jahren erreichte er zum Beispiel mit Beharrlichkeit im Alleingang, dass der bundesweit gültige Kurorte-Erlass über eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Kilometer eingeführt wurde.

7. November 2004 vor dem Rathaus: Hans-Georg Schmidt ist mit deutlicher Mehrheit für weitere acht Jahre zum Bürgermeister gewählt worden und wischt sich eine Träne der Rührung aus dem Gesicht. Ehefrau Sigrid freut sich mit ihrem Mann über das Ergebnis. | Bild: Michael Kienzler

Zu den erfolgreichen Projekten in der Gemeinde zählte der Umbau der alten Turnhalle in die jetzige Uhrmacher-Ketterer-Halle. Das gemeindeeigene Hallenbad wurde saniert, ebenso die Schule. Gleiches gilt für den Kindergarten, in den erhebliche Summen investiert wurden. Weitere Meilensteine waren der Neubau des Bauhofgebäudes, den Bau der Aussegnungshalle auf dem Friedhof und den Umbau nebst der Sanierung des Rathauses.

Schönwald Grandioser Empfang im Loipenzentrum: Janina Hettich ist zurück aus Oslo Das könnte Sie auch interessieren

Skisport war für Schmidt eine Herzensangelegenheit

Große Verdienste erwarb sich Schmidt um den Skisport. Er leitet rund 30 Jahre lang den Skiclub Schönwald. Sportgeschichte schrieb er, als er dem am Anfang noch belächelten Frauen-Skispringen weltweite Anerkennung brachte, bis es schließlich sogar olympische Disziplin wurde. Zum Erfolg trug auch Schmidts Tochter Michaela bei, die schon im zarten Alter von zehn Jahren über den Bakken der Schönwälder Adlerschanze sprang und später im Weltcup und beim Ladies-Grandprix sehr erfolgreich war.

Schönwald Skiclub Schönwald freut sich über Erfolge Das könnte Sie auch interessieren

Traumberuf gefunden

Ehrenamtlich tätig war Schmidt auch im Förderverein des Musikvereins. In der Sozialstation St. Marien der Raumschaft Triberg hatte er den Vorsitz inne. Jahrzehntelang war er auch Kassierer des Vereins der Freunde der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Hier engagierte sich Schmidt für den Nachwuchs des gehobenen Verwaltungsdienstes.

„Wenn ich nicht die Verwaltungslaufbahn eingeschlagen hätte, wäre ich auch gerne Bauer geworden“, sagte Schmidt einmal gegenüber unserer Zeitung. In seinem Garten fühlt sich der in Stuttgart aufgewachsene Diplomverwaltungswirt deshalb sehr wohl. | Bild: Jürgen Liebau

Ende Januar 2013 ging Schmidt als damals dienstältester Bürgermeister im Schwarzwald-Baar-Kreis in den Ruhestand. Er verzichtete aus gesundheitlichen Gründen auf eine weitere Kandidatur. „Bürgermeister von Schönwald zu sein war mein Traumberuf“, resümierte Schmidt zufrieden in einem Interview anlässlich seines 60. Geburtstages.

Der Verstorbene hinterlässt seine Frau, drei Kinder und neun Enkelkinder.