von Hans-Jürgen Kommert

Die Freude ist Günter Faller, dem „Mister Biathlon“ vom Skiclub Schönwald, anzusehen, als er das eben aufgerichtete künftige Toilettenhaus an der Rothausarena betrachtet. „Das wurde wirklich Zeit – wir haben immer wieder gehört, dass Eltern mit ihren Kindern im Winter nicht zu uns kommen, weil sie sicher sind, die lange Zeit nicht ohne Toilette durchzuhalten“, meint er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Im Sommer sei das kein Problem, da könne man sein kleines Geschäft auch in der Natur erledigen, doch wenn es kalt ist, seien da vor allem Mütter eher skeptisch. Und mit einem einzigen Dixi-Klo wollten sich die wenigsten anfreunden, so Faller.

Rohre im Sommer verlegt

Daher war es schon seit längerer Zeit geplant, unterhalb der Wachs-Schuppen eine solche Anlage zu bauen. Wasser und Abwasser seien schon im Sommer verlegt worden, zudem sei die Bodenplatte bereits betoniert worden. Nun, als letzter Akt beim Umbau der Biathlonanlage, wurde gerade pünktlich zum Winterauftakt das Sanitär-Gebäude gebaut. Die Schönwälder Firma Holzbau Göppert richtete innerhalb weniger Stunden die in der Werkstatt vorgefertigten Teile auf.

Kosten summieren sich

Wie bei vielen anderen Betrieben gibt es auch beim heimischen Zimmereibetrieb für diese Maßnahme Sonderpreise. Dennoch läppern sich, wie Faller und auch Johannes Göppert einhellig betonten, die Beträge ganz schön zusammen. „Über zweckgebundene Spenden freut sich der Skiclub ganz sicher“, weiß der Spezialist für Holzbau. In den nächsten Tagen sind seine Zimmerleute am Feinschliff, so werden die Wände isoliert und der Fußboden eingebracht, dann kommen die Dachdecker und die Sanitärleute, die dann den Rest erledigen.

Viele Langläufer unterwegs

Wie Faller feststellte, sei das Häuschen nicht generell geöffnet, „aber alle Vereine, die hierher zum Training kommen, erhalten einen Schlüssel. Wir hoffen, dass die Anlage auch entsprechend sauber gehalten wird“, äußerte er seine Wünsche an die entsprechenden Vereine. Wie nötig die Toilettenanlage ist, zeigt auch die Tatsache, dass bei wundervollem Winterwetter etliche Langläufer auf den bereits mit Naturschnee gespurten Loipen unterwegs waren. „Die Schießbahn gilt als Sportstätte, sodass Biathlon derzeit leider nicht geht. Es kommen aber viele Leute gern zum Langlaufen, wo man sich bestens aus dem Weg gehen kann“, betonte er.