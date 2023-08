In einigen Bundesländern gibt es ihn noch, den Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“, in Baden-Württemberg heißt es seit etlichen Jahren „Unser Dorf hat Zukunft“. Zwar nimmt Schönwald an diesen Wettbewerben – zumindest bisher – nicht teil, dennoch gibt es gerade hier eine enorme Bürgerbewegung in diese Richtung.

Zum einen ist da die Gruppe „Aktiv für Schönwald“(AfS) zu nennen, die sich um viele Belange des Dorfes kümmert, zur Entlastung auch des Gemeindesäckels. Viele Projekte hat die Gruppe bereits gestemmt, die Akteure werden trotz fortschreitendem Alter nicht müde, das Dorf noch attraktiver zu gestalten.

Talent für die Holzschnitzerei

Doch auch andere Schönwälder setzen sich aktiv für die Attraktivität ihres Heimatortes ein: Zu neuen Ufern ist nun, dank der Initiative eines Bewohners, auch das „Haus auf‘m Bühl“ in der Harzstraße aufgebrochen. Von dort erfuhr der SÜDKURIER über die Hausbewohnerin Sissy Speer von Woldemar Niederquell: „Auf meiner Etage habe ich einen Nachbarn mit einer tollen handwerklichen Begabung, der Holzschnitzerei. Nun hat er ein paar lebensgroße Tierfiguren auf unserer Rasenfläche ausgestellt“, schilderte sie in einer Nachricht an unsere Redaktion die Umstände.

Touristen und Dorfbewohner sprechen sie immer wieder an, wer denn diese schönen Tierfiguren gemacht habe. Schwäne, Fischreiher, Störche oder Eulen, sogar versteckt im Baum, prägen die große Rasenfläche des Hauses und sorgen bei Nachbarn und Hausbewohnern für Freude. Ihr Urheber Woldemar Niederquell freut sich sichtlich, dass die Figuren bei den Betrachtern so gut ankommen.

Daneben gibt es andere Hausbewohner, die ein buntes Blumenbeet angelegt haben und dies liebevoll pflegen, sodass rund um das große Anwesen eine echte Wohlfühl-Atmosphäre entstand. Ein durchaus nachahmenswertes Beispiel, finden nicht nur Sissy Speer und Peter Veit, der auch eine Bank zum Wohlfühlen beisteuerte.