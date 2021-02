Schönwald Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

So schön war die Fasnet 2020: Der Schönwälder Hexefridig ist eine echte Pracht

Der Freitag ist ja ein bisschen das Stiefkind der Fasnet – Umzüge sind da eher Mangelware. In Schönwald gibt es aber den Hexefridig und der hat im vergangenen Jahr wieder knackige Jungs auf der Bühne und tolle Tänze in der Halle geboten. Die Narren feierten ausgelassen bis in die Morgenstunden.