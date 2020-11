von Barbara Bruker-Wernet

Wie auch viele andere Vereine hat es auch der Musikverein Schönwald in der Corona Zeit nicht einfach. Nach der langen ungewissen Pause im Frühjahr konnte der Verein ab Ende Juni mit großer Unterstützung der Gemeinde Schönwald den Probebetrieb wieder aufnehmen. Dank Hygienkonzept konnte der Verein in der Uhrmacher-Ketterer-Halle endlich wieder einmal zusammen zu spielen.

Ganzer Zuschauerraum als Probenort

Dazu wurde der ganze Zuschauerraum der Halle in Anspruch genommen. Die Probezeit wurde verkürzt und mit Lüftung und einer kurzen Pause an der frischen Luft wurde den den Hygienebestimmungen Rechnung getragen.

„Weinendes Musikerherz“

Dabei konzentrierte man sich bei der Probenarbeit auf zwei bevorstehende Konzerte im Naturfreibad Schönwald und als großes Ziel in der Ferne das Jahreskonzert. Nun muss der Musikverein, wie Bernd Bruker vom Vorstandsteam mitteilte, die Veranstaltung absagen. Mit einem „weinenden Musikerherz“ aber mit Verantwortung für die Gesellschaft hätten sich die Verantwortlichen des Vereins für diesen Schritt entschieden. Die stetig steigenden Corona- Zahlen prognostizieren keinen einfachen Winter, um Veranstaltungen in Innenräumen abzuhalten.

Proben künftig vielleicht in Kleingruppen?

Trotzdem versucht der Verein, nach den Probenbetrieb bald wieder aufzunehmen. Hierbei wird vielleicht an Proben in kleinen Gruppen gedacht. Man müsse neue Wege gehen, so der musikalische Leiter Gerhard Feiertag, der Proben mit Sicherheitsabstand auch Positives abgewinnen kann. Jeder Einzelne werde ganz anders gefordert und könne sein Spiel verbessern. Sollten sich die Corona-Zahlen stabilisieren, sei mit der Gemeinde Schönwald für die Adventszeit eine Veranstaltungsreihe im Freien geplant.

Ausbildung läuft weiter

Der Verein bildet gerade acht Kinder an verschiedenen Instrumenten aus. Trotz Corona-Zeiten dürfen sich interessierte Kinder gerne beim Verein melden.

Finanziell hat Corona den Verein hart getroffen. Er freut sich über Spenden von Fans und Gönnern. Die ausstehende Jahreshauptversammlung wird im nächsten März mit der nächsten Versammlung zusammengelegt. Ebenso werden alle Ehrungen nachgeholt.