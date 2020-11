von Hans-Jürgen Kommert und Christel Börsig-Kienzler

Der neue Bürgermeister in Schönwald bleibt der alte. Christian Wörpel wurde mit überwältigender Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Die Erleichterung war ihm am Wahlabend deutlich anzusehen. Und was sagen die Schönwälder Fraktionsvorsitzenden der drei im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählervereinigungen dazu? Wir haben diese und weitere Beteiligte zum Wahlablauf und zum Wahlergebnis befragt.

Schönwald Christian Wörpel bei einer Wahlbeteiligung von 46,12 Prozent als Bürgermeister von Schönwald bestätigt Das könnte Sie auch interessieren

Wahltag: „Nun kannst du die Planung für euer Haus beginnen“, hatte der Wahlausschussvorsitzende und sein Stellvertreter Adalbert Oehler in seiner kurzen Ansprache gesagt – ein Grundstück hatte sich Wörpel im Neubaugebiet „Sommerberg“ bereits gesichert. Er fühlt sich in seiner Wahlheimatgemeinde sichtlich wohl. Der 37-Jährige erlebte nach eigenen Angaben einen „ganz normalen Familiensonntag“. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal anlässlich des Volkstrauertags verbrachte Wörpel die Zeit bis zur abendlichen Verkündigung des Wahlergebnisses mit seiner Frau und den beiden Kindern, genoss nachmittags das für November ungewöhnlich schöne Wetter bei einer Tasse Kaffee auf dem Balkon und harrte der Dinge. „Der Tag verlief relativ ruhig, abends stieg allerdings die Spannung. Bis das Ergebnis feststand war ich schon aufgeregt“, verrät Wörpel.

„Nun kannst du die Planung für euer Haus beginnen“, hatte der Wahlausschussvorsitzende und sein Stellvertreter Adalbert Oehler in seiner kurzen Ansprache gesagt – ein Grundstück hatte sich Wörpel im Neubaugebiet „Sommerberg“ bereits gesichert. Er fühlt sich in seiner Wahlheimatgemeinde sichtlich wohl. Der 37-Jährige erlebte nach eigenen Angaben einen „ganz normalen Familiensonntag“. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal anlässlich des Volkstrauertags verbrachte Wörpel die Zeit bis zur abendlichen Verkündigung des Wahlergebnisses mit seiner Frau und den beiden Kindern, genoss nachmittags das für November ungewöhnlich schöne Wetter bei einer Tasse Kaffee auf dem Balkon und harrte der Dinge. „Der Tag verlief relativ ruhig, abends stieg allerdings die Spannung. Bis das Ergebnis feststand war ich schon aufgeregt“, verrät Wörpel. Wahlbeteiligung: Auch als einziger Kandidat habe er einen gewissen Anspruch an sein Abschneiden, sagte Wörpel. 2012 habe er von den Schönwäldern einen Vertrauensvorschuss bekommen nun habe er acht Jahre darauf hingearbeitet, dass er sein Amt auch künftig weiter ausüben kann. Letztendlich sei er überglücklich, über die Wahlbeteiligung von 46,12 Prozent und die 94,26 Prozent der gültigen Stimmen. „Unterm Strich habe ich nichts zu meckern“, sagte Wörpel. Unter den aktuellen Umständen und mit Blick auf die jüngsten Wahlen in diesem Jahr mit nur einem Kandidaten könne er mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Er sei den Bürgern zudem dankbar, dass sie von ihrem kostbaren Wahlrecht überhaupt und so rege Gebrauch gemacht haben.

Markus Fehrenbach (CDU) | Bild: Archiv

Christdemokraten: Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Fehrenbach freut sich mit dem Bürgermeister über die Eindeutigkeit der Wiederwahl. „Wir finden es sehr gut, wie die Wahl verlaufen ist. Wir haben gemeinsam schon sehr viele Projekte begonnen und teils abgeschlossen, allerdings stehen weitere Projekte in der Pipeline, wie es auch der Landrat schon gesagt hat. Und bei so vielen positiven Ideen wäre es schade, wenn aus der Bevölkerung kein Rückhalt da gewesen wäre“, so Fehrenbach. Er freue sich für Wörpel über das klare Votum. Obwohl der Ort in der Hauptsache touristisch geprägt sei, habe Wörpel stets ein offenes Ohr für Industrie und Betriebe.

Johannes Göppert (FL) | Bild: Archiv

Freie Liste: Johannes Göppert ist ebenfalls sehr zufrieden – „allerdings hätten wir uns eine etwas bessere Wahlbeteiligung gewünscht“. Nach acht Jahren der sehr guten Zusammenarbeit freue er sich auf nochmals acht solche Jahre. Dennoch, so machte er deutlich, werde die Freie Liste auch stets die Belange der Bürger im Auge haben, von denen sei man schließlich genau dafür gewählt worden. Auch persönlich empfindet Göppert die Wiederwahl sehr positiv. „Mir gefällt ausgezeichnet, dass Wörpel es immer wieder schafft, die verschiedensten Fördertöpfe anzuzapfen, das ist sicher nicht immer einfach und zeugt eindrucksvoll von seinem überdurchschnittlichen Engagement.“

Hans-Peter Schwer (SPD) | Bild: Archiv