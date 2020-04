von Nadine Klossek

Vergangenes Jahr feierte der Skiclub Schönwald mit der zehnten Auflage des Schanzenfests noch einen kleinen runden Geburtstag. Doch 2020 gibt es wenig zu feiern: Wie der Vorsitzende Hans-Georg Schmidt gegenüber unserer Zeitung mitteilt, muss die beliebte Veranstaltung an den Adlerschanzen ausfallen.

Die Entscheidung hierzu fiel innerhalb des Vereines einhellig – bereits vor der Verschärfung der Corona-Verordnung. „Ich habe auch mit den Verantwortlichen gesprochen, die das organisieren“, erzählt Schmidt. „Die verstehen das alle und sehen auch ein, dass wir die Leute nicht solch einer Gefahr aussetzen können und wollen.“

Für den Skiverein fällt damit allen voran eine Veranstaltung weg, bei der man sich nach außen präsentieren kann. Viele Menschen besuchten in der Regel das Fest, so Schmidt. „Es ist wirklich schade darum, das Geld hätten wir gebrauchen können“, betont er.

Die Waterslider lassen sich oft interessante Kostüme einfallen. | Bild: Lukas Nagel

Ausfälle gehören dazu

Dass nicht alles immer reibungslos läuft – darauf ist man im Skisport zumindest im Hinblick auf Wettkämpfe stets vorbereitet. „Ich bin jetzt 36 Jahre Vorsitzender, natürlich mussten wir auch mal ein Rennen absagen“, blickt Schmidt zurück. „Sowas passiert, das gehört auch zum Sport dazu.“ Mal fehle der Schnee, mal falle zu viel. „Wir sind auch schon mal mit dem Langlauf gestartet und es hat so geschneit, dass wir den Wettbewerb abbrechen mussten“, sagt Schmidt.

Die derzeitige Situation sei freilich eine andere, die auch den Skiverein vor neue Herausforderungen stelle. „Wir können keine Wettbewerbe durchführen, keine Sportveranstaltungen – wir hängen überall in der Luft“, unterstreicht der Vorsitzende. Dem Skiverein bleibt also, wie so vielen anderen, nicht mehr übrig, als auf das Ende der Corona-Krise zu warten.