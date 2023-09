Besonders stark betroffen vom typischen Blau sind dabei Schaltkästen der Telekom und Verteilerkästen der EGT. Die Männer und Frauen, die „Aktiv für Schönwald“ für die Verschönerung des Ortsbilds eintreten, haben vorläufig mit dem Triberger Energieversorger ein Abkommen, die verunstalteten Verteilerkästen zu verschönern, was sie im vorliegenden Fall an der B 500 gegenüber Steuerberater Daniel Schätzle auch taten – fast schon künstlerisch. „Am Donnerstag wurde der Stromkasten fertig bemalt – und von Freitag auf Samstag wurde das wieder mit blauer Farbe übersprüht“, ärgern sich die Aktivisten. Der Sprecher der Gruppe, Manfred Fattler, will in diesem Fall Anzeige bei der Polizei erstatten. Das Bild links zeigt den Verteilerkasten am Donnerstagabend, Bild rechts zeigt den unschönen Anblick am Samstagmorgen.