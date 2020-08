von Hans-Jürgen Kommert

Erneut gibt es einen Trauerfall beim Schützenverein Schönwald: Der ehemalige Jugend- und Sportleiter, das Ehrenmitglied Rudolf Fehrenbach, starb am 16. August im Alter von 84 Jahren. Er erlag im Kreise der Familie seinem langjährigen Krebsleiden.

Seit 1968 war Rudolf Fehrenbach Mitglied des Schützenvereins Schönwald. Dabei hatte er mehrere führende Ämter innerhalb des Vereins inne, zusätzlich vertrat er den Verein auch auf Kreis-ebene. Bereits ab 1970 war er bis 1978 als Jugendleiter des heimatlichen Vereins tätig. Nahezu parallel übernahm er zusätzlich das Amt des Sportleiters, das er von 1971 bis 1997 innehatte. Anschließend übernahm er von 1998 bis 2009 das Amt des Sportleiters im damaligen Schützenkreis 10.

Schützenstüble trägt seine Handschrift

„Viele hundert Stunden ehrenamtlicher Arbeit investierte er auch in die Pflege und die Unterhaltung unseres Schützenhauses“, hieß es aus Kreisen des aktuellen Vorstandsteams. 1988 weihte der Verein das Schützenhaus ein, das nach mehr als 10.000 Arbeitsstunden innerhalb dreier Jahre mit einer neuen Luftgewehrhalle und einem für damalige Zeiten hochmodernen Kleinkaliber-Stand glänzte. Die Möbel für die Küche und im Schützenstüble tragen die Handschrift des Verstorbenen als Hausschreiner der Schützen.

Für sein wirklich außerordentliches ehrenamtliches Engagement ernannte ihn der Schützenverein 2009 zum Ehrenmitglied. Im gleichen Jahr erhielt er das Ehrenkreuz in Bronze der Stufe II des Deutschen Schützenbundes. Bereits 2005 wurde ihm das Ehrenkreuz in Bronze Stufe III verliehen. 2018 wurde Rudolf Fehrenbach für 50 Jahre Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Gold mit Ehrenkranz und der Ehrennadel des Deutschen Schützenbunds (DSB) in Gold ausgezeichnet. Doch er war nicht einfach nur Mitglied, sondern dazu auch ein ausgezeichneter Schütze. So erreichte er beispielsweise mit der Mannschaft zusammen mit dem SV Tannheim auf der deutschen Meisterschaft im Kleinkaliber Liegend den dritten Platz.

„Mit Rudolf Fehrenbach verlieren wir einen treuen, pflichtbewussten und allseits geschätzten Kameraden, der sich in besonderer Weise im Dienste des Schützenvereins Schönwald viele Jahre eingesetzt hat. Wir werden ihn in dankbarer und ehrender Erinnerung behalten. Den Angehörigen sprechen wir unser tiefes Mitgefühl aus“, teilte das Vorstandsteam der Schönwälder Schützen mit.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Dienstag, 25. August, ab 14 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Schönwälder Friedhof statt.