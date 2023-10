Gleich doppelten Grund zur Freude hat Schönwald im Jahr 2025: Die Gemeinde wird 750 Jahre alt und darf sich seit 50 Jahren Heilklimatischer Kurort nennen. Die beiden Jubiläen in einem Jahr sollen selbstredend gebührend gefeiert werden.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, steht 2025 das große Jubiläumsjahr der Gemeinde Schönwald an. „Gefeiert wird nicht nur das 750-jährige Bestehen, sondern auch die seit 50 Jahren bestehende Auszeichnung als Heilklimatischer Kurort“, informiert Stephanie Burgbacher. Sie ist in Schönwald für das Standort- und Gemeindemarketing zuständig.

Doch nicht nur Schönwald hat in zwei Jahren einen guten Grund zum Feiern – auch Schonach. Der Luftkurort kann ebenfalls auf sein 750-jähriges Bestehen blicken und wird parallel feiern. Damit sich die beiden Kommunen bei möglichen Festivitäten nicht in die Quere kommen, sollen die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr aufeinander abgestimmt werden.

„Gemeinsam mit unserer Nachbargemeinde Schonach soll daher Anfang 2025 der doppelte Jubiläumsauftakt in Schonach gefeiert werden“, erläutert Burgbacher im Gespräch mit unserer Redaktion und ergänzt: „Das Finale eines ereignisreichen Jubiläumsjahrs beider Gemeinden ist für Ende 2025 in Schönwald geplant.“

Der erste Höhepunkt des Schönwälder Jubiläumsjahrs steht laut Burgbacher mit der Verschiebung der Französischen Nacht auch schon fest. Die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat hätten sich darauf geeinigt, diese nicht wie sonst üblich im fünfjährigen Rhythmus und damit 2024 zu veranstalten, sondern sie ins Jubiläumsjahr zu verschieben. Die Vereine und Einrichtungen im Ort seien darüber bereits in Kenntnis gesetzt worden. Das in der Region weithin bekannte Straßenfest hat sich mittlerweile zu einer besonderen Veranstaltung mit unterschiedlichen Show-Einlagen auf zwei Bühnen und vielfältigem kulinarischen Angebot der Vereine, Händler und Organisationen entwickelt. Im Jahr 2025 soll es am 28. Juni steigen, wie Burgbacher auf Nachfrage unserer Redaktion verrät.

Weitere Ideen und Aktionen, die das Jubiläumsjahr bereichern, sollen im Jubiläumsgremium, im Austausch mit den örtlichen Vereinen und Einrichtungen, geplant werden. Das primäre Ziel des Jubiläumsjahrs soll es laut Gemeindeverwaltung aber sein, den Zusammenhalt im eigenen Dorf zu stärken. Und dafür braucht die Gemeinde die Unterstützung der Schönwälder. Sie lädt alle Bürger dazu ein, Teil des Jubiläums zu werden, und freut sich auf zahlreiche Ideen und Anregungen.