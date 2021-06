von Hans-Jürgen Kommert

Eigentlich ist derzeit nur ein Kunde bereits angeschlossen, doch das soll sich in den nächsten Wochen ändern, denn Anfang Juni nahm die Gemeinde Schönwald nun ganz offiziell das Glasfasernetz in Betrieb. Die Firma Stiegeler bringt als Netzbetreiber Licht auf die Leitungen des Netzes im heilklimatischen Kurort, wie Marina Stiegeler von der gleichnamigen Betreiberfirma bekanntgab. Ab sofort ist es damit für jeden fertig gebauten Hausanschluss möglich, sich mit Internet, Telefon und sogar Fernsehen in ungeahnter Geschwindigkeit zu versorgen, wie auch Heiko Zorn als Vertreter des Zweckverbands Breitband Schwarzwald-Baar feststellte. Für das erste Teilstück seien 387 Eigentümer angeschrieben worden, 272 hätten sich für einen Glasfaser-Hausanschuss entweder direkt oder als Ablage entschieden.

Bund und Land zahlen mit

Dank der breiten Förderung durch Bund und Land betragen die Kosten für die Kommune gerade mal zehn Prozent (519.166 Euro), von denen knapp 5,2 Millionen Euro trägt der Bund rund 2,6 Millionen, das Land beteiligt sich mit 2,1 Millionen Euro. Gefördert wurden bisher Regionen, die als weiße Flecken zählen, also weniger als 30 Mbit Downloadgeschwindigkeit erreicht wird, seit dem 1. Juni können sich auch solche Regionen freuen, die weniger als 100 MBit erreichen, so genannte „graue Flecken“.

Seit Jahren Leerrohre verlegt

Alle wüssten, dass die Not in Schönwald groß sei, vor allem seien weder Homeoffice noch Homeschooling zufriedenstellend möglich, so Zorn. Allerdings sei nun durch den Lückenschluss des Backbone-Netzes von Furtwangen her bis zum zentralen Technikstandort vieles einfacher geworden. In weiten Teilen habe die Gemeinde schon sehr gute Vorarbeit geleistet – wo immer es möglich gewesen sei, habe man bei entsprechenden Maßnahmen Leerrohre mit verlegt, so bei der Nahwärme oder bei der Verlegung von Abwasser- oder Frischwasserleitungen. Dadurch seien bereits weite Teile des Außenbereichs mit Leerrohren versorgt. Nur rund 25 Kilometer Tiefbau seien nun noch nötig, dort würden dann 60 Kilometer Rohrmaterial und 138 Kilometer Glasfaserleitungen verbaut. Mit Stiegeler habe man dann einen verlässlichen Partner an der Hand, der die Versorgung sichere.

100 bis 400 MBit Download möglich

Der Leidensdruck sei groß, erkannte auch Marina Stiegeler an, die seit November 2020 erstmals wieder eine Inbetriebnahme erlebte. Wo nun ein Vertrag vorliege, sei ein Anschluss relativ schnell möglich, sobald der Hausanschluss fertiggestellt sei. Sie machte aber auch darauf aufmerksam, dass man seinen Vertrag bei anderen Anbietern nicht selbst kündigen solle, wenn man eine Rufnummernübernahme wünsche – dies solle man in die Hände ihrer Firma legen, die auch kläre, zu welchem Zeitpunkt das möglich sei. 15 Bürger hätten dies bereits getan, zehn von ihnen seien derzeit zunächst über DSL bei Stiegeler, sobald der Hausanschluss fertiggestellt sei, könnten diese über „das volle Programm“ von 100 bis 400 MBit Download, einem Telefonanschluss mit einer Flatrate ins deutsche Festnetz bis hin zum Fernsehen verfügen.

Bürgermeister ermuntert zum Anschluss

Bürgermeister Christian Wörpel freute sich, endlich sei es soweit. Ohne die „Autobahn-Ausfahrt“ gehe heute nicht mehr allzu viel. Jeder sei froh, dass man ab jetzt schneller ins Netz komme. So Mancher habe es schon nicht mehr glauben wollen – „die Jahre gehen schon sehr schnell ins Land“, betonte er. Der Druck habe sich durch die Pandemie-Folgen enorm verschärft. „Wir sind wegen der Mitverlegung von Leerrohren schon manchmal belächelt worden, nun sind wir froh darüber“, räumte er ein. Er muntere jeden Bürger auf, sich anschließen zu lassen, denn „jeder Anschluss ist auch gut für die Gemeinde“, erklärte er.