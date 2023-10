Vor drei Jahren stand der Sportfischereiclub Schönwald am Scheideweg. Quasi in letzter Minute fand sich 2021 ein neuer, stark verjüngter Vorstand – und der leistet ganze Arbeit. Der neue Vorsitzende Jürgen Fehrenbach, Kassier Maximilian Heim und Gewässerwart Johannes Fattler nehmen ihre neuen Ämter sehr ernst. Es gab wieder Gewässer-Putzete, zugleich aber wurde dem Hobby-Angeln Raum gegeben. Wo man praktisch nicht fischte, waren die Fließgewässer Gutach, vor allem der Teil vor dem Mühleberg, Schwarzenbach oder dem Dorfbach – weil es dort kaum Fische gebe.

Dass es im Dorfbach reichlich etwas zu holen gab, wusste man spätestens nach einem Fischsterben vor einiger Zeit. Mit Hilfe des Landesfischereiverbands schaffte man den Nachweis auch für Gutach und Schwarzenbach. Rund vier Stunden dauerte die Arbeit, die der Diplombiologe Ingo Kramer vom Landesfischereiverband Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden, dem Gewässerwart und dem Kassier durchführte – in Form von Elektrofischen.

Doch warum eine Bestandsaufnahme durch Elektrofischen? Die Antwort dazu gab der Vorsitzende: „Durch diese Methode kann ein Abschnitt eines Fließgewässers komplett auf den Bestand geprüft werden, ohne die Fische zu verletzen. Anhand der Daten kann die Fischereibehörde die Menge und die Reproduktion für den ganzen Bach berechnen“, so Fehrenbach. Aus den gewonnenen Daten könne der zukünftig notwendige Besatz bestimmt werden, und je nach Ergebnis und Zustand des Gewässers könnten gegebenenfalls entsprechende Verbesserungen vorgenommen werden.

Das Ergebnis wirkt sich auch auf die Vereinsarbeit aus, denn so könne die weitere Vorgehensweise mit der Fischereibehörde abgestimmt werden. An Fischen fand man in Gutach und Schwarzenbach vor allem Groppen und Bachforellen, dazu auch etwas Spezielles, das unter strengstem Schutz steht: das Bachneunauge.