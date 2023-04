Ende Januar hatte der Schönwalder Gemeinderat die Ingenieurleistungen für die Arbeiten an der Heizzentrale des Nahwärmenetzes an das Planungsbüro Zelsius aus Hüfingen vergeben. Dieses hatte die noch offenen Arbeiten für den Anschluss der Heizzentrale an das Nahwärmenetz in vier Lose aufgeteilt und ausgeschrieben.

Das Los 1 für die Pumpen und Armaturen geht an die Firma Handel mit Nahwärmekomponenten aus Blumberg, die mit 62.324 Euro das günstigste Gebot abgab. Das Unternehmen gab auch für Los 2 (Rohrleitungen und Dämmungen) mit 55.440 Euro das günstigste Angebot ab, ebenso für Los 3 (Druckhaltung und Sonstiges), das mit 31.981 Euro zu Buche schlägt. Alle drei Angebote enthalten einen fünfprozentigen Nachlass. Für die elektrischen Arbeiten will die Firma Keller aus Albstadt 24.443 Euro – die Preise verstehen sich jeweils als Nettopreise, da der Eigenbetrieb Nahwärme die Steuer als Vorsteuer geltend machen kann.

Hauptamtsleiter Andreas Herdner erklärte, die vier Angebote lägen insgesamt rund 8000 Euro über der Kostenberechnung, die ursprünglich von 166.750 Euro ausgegangen sei. Das sei allerdings vertretbar, da diese Kosten über die Pacht wieder an den Betreiber weiterverrechnet würden. Der Schönwälder Gemeinderat stimmte der Vergabe der Positionen zu den genannten Bedingungen einhellig zu.