Auch in diesem Jahr sollte die alljährliche Prozession anlässlich Mariä Himmelfahrt zur Lourdesgrotte wegen Personalmangel ausfallen. Doch einige Katholiken wollen sich nicht damit abfinden und veranstalten jetzt selbst eine Prozession.

Erste Proteste und eine erste Illuminationswoche als Reaktion auf die laut Pfarrer Andreas Treuer wohl auf Dauer ausfallende Prozession zur Lourdesgrotte, die 1890 auf dem Pfarrwidum erbaut wurde, gab es bereits im vergangenen Jahr. Zur 1890 erbauten Grotte fand von Beginn an zu Mariä Himmelfahrt am 15. August eine feierliche Lichterprozession statt. Diese fand ihren Höhepunkt in einer Predigt und einer Bittandacht. Im Anschluss wurden traditionell Kräuterbuschen geweiht.

Ein Gelübde hatte die Gemeinde im Zweiten Weltkrieg vor der Grotte abgelegt – wenn sie von den Auswirkungen des Krieges verschont bleibt, soll zu Mariä Himmelfahrt eine Prozession zur Grotte führen, um der Gottesmutter für ihre Hilfe zu danken. Nun aber soll diese Tradition fallen – aufgrund der neuen Pfarrstrukturen und der Vorbereitungen dazu wurde wegen Zeitmangels der Seelsorger seitens der Kirche die Prozession generell abgesagt.

„Das ist nicht nachvollziehbar, auf keinen Fall kann man das Gelübde aufgrund der neuesten Pfarrstrukturen einschlafen lassen“, ärgerte sich weiterhin Rainer Pfaff aus Schönwald im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Immerhin spreche man von einer Umstrukturierung ab 2030 – „wir befinden uns aber im Jahr 2023“. Daher werde es nun auf private Initiative eine erneute Beleuchtungswoche geben wie im vergangenen Jahr.

Vom heutigen Samstag, 12. August, bis zum 19. August wird die Lourdes-Grotte erneut farbig illuminiert, dafür sorgt Blasius Willmann wie in den Jahren davor. Dazu wurde im vergangenen Jahr die Glocke der Grotte am 15. August um 20 Uhr geläutet, um die Bevölkerung an den Tag und das Hochfest zu erinnern. Nun soll es in diesem Jahr wieder eine Prozession ab 20 Uhr geben, die aber laut Pfaff etwas anders gestaltet sein soll – mit insgesamt vier Stationen, drei auf dem Hinweg in der Franz-Schubert-Straße und eine auf dem Rückweg in der Mozartstraße. Beginn und Ende sind auf dem Kirchplatz.

Das Ganze steht unter dem Motto: „Junger Glaube trifft Tradition“. Der Rosenkranz wird auf dem Prozessionsweg nicht mehr gebetet, dafür wird an den Stationen auf das Leben Marias eingegangen; zwischendurch läuft angemessene Musik auf dem Prozessionsweg. Anstelle des Rosenkranzgebets zur Prozession wird es am 16. und 18. August statt in der Kirche an der beleuchteten Grotte gebetet.

„Wir versuchen auf diese Weise, allen gerecht zu werden“, so Pfaff – ebenso sei damit separat auf die Beleuchtungswoche abgehoben. Es werde auch direkt auf das Gelübde im Zweiten Weltkrieg hingewiesen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, bei Gewitter, Hagel oder ähnlichen Ereignissen in der Kirche.