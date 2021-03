von Hans-Jürgen Kommert

So war Markus Fehrenbach (CDU) aufmerksam durch den Ort gegangen. Dabei habe er festgestellt, dass die Pflanzbahnen auf dem neu gestalteten Dorfplatz teilweise richtige Stolperfallen geworden seien. Bis zu zwei und mehr Zentimeter seien diese abgesackt. Zudem seien dort, wo die Bagger ihre Schaufeln abgelegt hatten, großflächig Rostspuren vorhanden.

Der Rost muss weg

Hierzu bemerkte Bürgermeister Christian Wörpel, dass die Pflanzbahnen wohl durch ständigen Verkehr und Parken, was eigentlich verboten sei, arg in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Wegen der Rostspuren werde er mit dem entsprechenden Unternehmen in Verbindung treten – die müssten das beseitigen.

Fehrenbach hatte zudem festgestellt, dass sich im Bereich der Gehwege, in denen Nahwärme verlegt wurde, der neu eingebrachte Asphalt stark hebe, vielleicht müsse man mit den Planern sprechen, wie das komme. Auch hier versprach der Bürgermeister, sich zu kümmern.

Laufschrift zu grell

Dann war da noch die Laufschrift an einem Ladengeschäft für Esoterik in der Hauptstraße. Diese sei unglaublich grell und extrem störend, was auch Fehrenbachs Fraktionskollege Adalbert Oehler bestätigte. Vielleicht könne man das LED-Licht anders einstellen, er werde da mal Rücksprache halten, kündigte der Bürgermeister an.