In der Gemeinde gibt es Konsens: Angesichts der hohen Energiekosten bei Gas und Strom wird das Bad geschlossen – bis das Nahwärmenetz deutlicher ohne Gas funktioniert.

Wegen des Anstiegs der Energiekosten von Gas und Strom wurde in der Gemeinderatssitzung am 30. August die Schließung des Hallenbads beschlossen, die seit 5. September wirksam ist. „Die Gemeinde bedauert diesen Schritt sehr“, so eine