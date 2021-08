von Hans-Jürgen Kommert

Erneut versammelte sich das Gros der Schönwälder Vereinsvertreter in der Uhrmacher-Ketterer-Halle, um die Termine für das kommende Jahr abzustimmen. Unter dem Vorsitz von Bürgermeister Christian Wörpel und Marketingchefin Sarah Herrmann stellte man fest, dass eine Abstimmung nicht immer leicht ist – kamen doch einige mit festen Terminvorstellungen, die sich auch andere zum gleichen Termin vorgestellt hatten.

Zunächst aber sprach man über die Termine des laufenden Jahres – was wurde bereits abgesagt, was kann vielleicht noch stattfinden, was ist noch fest eingetaktet. Dabei stellte sich heraus, dass wohl die CDU-Nachtwanderungen Geschichte sind. Denn die geplanten Termine im August dieses Jahres sagte der Vorsitzende Adalbert Oehler ebenso ab wie die im kommenden Jahr. Genaue Gründe für die Absagen nannte er nicht. Die diesjährige Ende August geplante Modellbauschau im Naturfreibad fällt Corona zum Opfer.

Feldmesse an der Hubertuskapelle noch nicht gestrichen

Einige Hauptversammlungen hat man für die nächsten Wochen noch vorgesehen. Bisher noch nicht gestrichen ist die Feldmesse am 19. September an der Hubertuskapelle. Auch die Hauptprobe der Feuerwehr am Kilwi-Samstag und das Kilwi-Fescht des FC sind noch in der Schwebe.

Im November soll dazu das Festbankett des FC nachgeholt werden, der Jahresabschluss ist noch für Anfang Dezember geplant, ebenso der des Turnvereins.

Weihnachtsbazar und Jahreskonzert im Blick

Der Soziale und Kulturelle Treff Schönwald (SKT) plant seinen Weihnachtsbazar Ende November – und auch das Jahreskonzert des Musikvereins Kurkapelle Schönwald, das stets am zweiten Weihnachtsfeiertag stattfindet, steht noch in der Jahresplanung. Das Jahr beenden sollen dann die eher sportlichen Events – ein Schüler- und Jugendspringen an den kleinen Schanzen am 28. Dezember sowie der Schülerlanglauf im Loipenzentrum.

Nach ausgiebiger Besprechung dieser noch in diesem Jahr geplanten Termine kam der eigentliche Zweck des Treffens mit den Vereinsvertretern zum Tragen – die Besprechung der Termine des kommenden Jahres.