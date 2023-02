Vor drei langen Jahren gab es den letzten Narrenabend in Schönwald – nun endlich konnte er wieder stattfinden. Er ist ein Muss für alle närrischen Menschen im Dorf, gemanagt von der Narrenzunft. Neben allen Gruppen des Dorfes begrüßte Christof Kammerer auch Abordnungen der Nußbacher Narren und der Schonacher Geißenmeckerer.

Das starke Programm begann mit Brauchtum – den Tänzen der jungen Hirtebuebe und der Weihermänner. Danach zeigten die Junghexen einen echten Kracher auf der Bühne. Dazu sorgten die weltweit bekannten Los Amigos für Stimmung in der wieder sehr gut gefüllten Uhrmacher-Ketterer-Halle.

Einmal mehr musste man feststellen, dass die Närrinnen der Katholischen Frauengemeinschaft ein wirklich herber Verlust bei der Schönwälder Fasnet wären. Sie legten mit ihrer maßlos übertriebenen Darstellung im „Wetterhiesli“ einen umjubelten Auftritt hin, bei dem sie wieder einmal für unglaubliche Komik sorgten. Schon zuvor sorgten Emma (Birgit Hafner) und Otto (Dietmar Wiebel) für Brüller, bei dem letztendlich der geizige Otto seine letzte Chance nutzte und seine nervende Frau verjagte.

Erneut war es Dietmar Wiebel, der als Feldwebel mit dem Drill-Team der Narrenzunft für vergnügliche Szenen mit einer Klappstuhl-Orgie sorgte. Narrenchef Christof Kammerer beauftragte Narrenpolizist Ralf Schilli in der närrischen Zeit angesichts furchtbarer Zustände im Dorf damit, für Recht und Ordnung zu sorgen. Die Garde der Narrenzunft bewies mit einer Circus-Vorstellung ihr Können, bevor die Narrenzunft selbst sich über die Umstände der Schmiedeausstellung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten lustig machte. Öfter mal kam dabei auch der Kapo des Bauhofs ins Bild: Er pinkelte sogar neben einer Parkbank, sorgte ansonsten mit Rasenmäher und Besen für Ordnung und Sauberkeit.

Die Aktiven des FC Schönwald sorgten mit ihrem gelungenen Macho-Showtanz dafür, dass die Damenwelt ins Schwärmen geriet – sogar eine Zugabe musste auf Wunsch des angeblich schwachen Geschlechts sein. Martin Moser, diesmal nicht als Helene Fischer, sondern als der sportliche Martin Moser mit E-Bike, sorgte für viele Lacher, nahm er sich doch bei seiner Rundfahrt von „Stöckle“ über „Löwen“, „Näbbe dus“, „Rössle“, „Reinertoni“ und die Wirtschaften im Dorf reichlich Auszeiten.

Dass dann nach mehr als 40 Jahren Abstinenz Showgrößen wie die Flippers wieder einmal in den heiligen Hallen gastierten – wer hätte das gedacht. Michelle Rütschle, Lisa Hettich, Katrin Keck und Barbara Zipfel genossen den Applaus. Ganz ohne eine musikalische Einlage ging es dann aber bei Martin Moser doch nicht: Einer der neueren Songs von Maite Kelly war es diesmal.