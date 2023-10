Seit rund fünf Jahren arbeitet die Gemeinde Schönwald an einem Nahwärmenetz zur Versorgung der Einwohner mit klimaschonend erzeugter Nahwärme. Betrieben wird das Netz durch die Firma Zelsius. Neben (gasbetriebenen) Blockheizkraftwerken wird die Wärme auch in einer Hackschnitzel- sowie einer Solarthermieanlage erzeugt. Beide Anlagen wurden durch Investoren errichtet und betrieben, mit denen Zelsius Verträge zur Energielieferung abgeschlossen hatte.

Ganz spezielle Konstrukte

Um den Betrieb zu sichern, sollte der Betreiber oder einer der externen Investoren wegfallen, seien diverse Verträge notwendig, erklärte nun bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Bürgermeister Christian Wörpel. Da diese Verträge recht kompliziert seien, habe man sich die Hilfe von Fachanwälten verschafft. Zunächst sei es um den Durchführungsvertrag gegangen, ein städtebaulicher Vertrag, der die Umsetzung und Kostenaufteilung der bauplanungsrechtlichen Grundlagen wie den Bebauungsplan Hölltal und den Flächennutzungsplan für den Bereich der Heizzentrale sowie den Solarthermie-Park nebst Pufferspeicher betrifft.

Gestattungs- und Optionsverträge dienen dazu, dass die seitens der Gemeinde für den Betrieb des Netzes eingebrachten technischen Anlagen auf fremden Grundstücken, und die auf fremden Gebäuden errichtet wurden, gewartet und betrieben werden dürfen. Zugleich werde bei den Optionsverträgen geregelt, dass die Gemeinde die Anlagen erwerben dürfe, die von Investoren eingerichtet wurden – sprich also die Solarthermieanlage, der Pufferspeicher und die Hackschnitzelanlage. Im Kostentragungsvertrag schließlich wird die Kostenteilung für den Aufwand der Vertragswerke durch die externe Anwaltskanzlei geregelt.

Das Ganze sei ein recht spezielles Konstrukt, stellte der Bürgermeister fest. Die Fraktionssprecher Clemens Herrmann (CDU), Johannes Göppert (FLS) und Hans-Peter Schwer (SPD) waren sich darin einig, dass man sich bei diesen komplexen Themen auf die Juristen verlassen müsse.

Wie es mit einem eventuellen Rückbau aussehe, wollte Dirk Fehrenbach (FLS) wissen. „Die Gemeinde hat das nicht geregelt, weil wir kein Interesse an einem Rückbau haben“, versicherte Bürgermeister Wörpel. Markus Fehrenbach (CDU) interessierte sich dafür, was passieren würde, wenn es Probleme mit dem Pächter oder einem der Eigentümer gebe. Dazu erklärte Wörpel, dass die Gemeinde generell das Vorkaufsrecht für die einzelnen Teile der Gesamtanlage habe. Und falls der Betreiber ausfallen sollte, müsse man sich zeitnah um einen neuen Pächter kümmern, so Wörpel weiter. Auch die Nachfrage von Clemens Herrmann zielte in diese Richtung – nämlich, was passiere, wenn der Betreiber insolvent würde. Auch hier gelte es, schnellstmöglich einen neuen Dienstleister zu finden, so Wörpel.

Nachdem alle Fragen geklärt waren, wurden die jeweiligen Verträge vom Gemeinderat anschließend einstimmig beschlossen.