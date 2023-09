Einen enormen Aufwand hatte der Skiclub Schönwald, der mit rund 40 Helfern bei sommerlicher Hitze den SV-Cup Biathlon im Rothaus-Loipenzentrum ausrichtete. Auch einige junge Sportler des heimischen Skiclubs traten an. Sie holten einige ausgezeichnete Resultate.

126 Teilnehmer waren gemeldet, lediglich drei mussten kurzfristig absagen – da war schon was los im heimischen Loipenzentrum. Für einige der Teilnehmer war es eine letzte Standortbestimmung vor der Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft.

Die jüngeren Klassen hatten 1000 Meter als Crosslauf zurückzulegen, dazu zwei Schießeinlagen mit dem Lasergewehr. Hier zeigte vom Skiclub Schönwald Lunis Werner ein beherztes Rennen und siegte, Tilda Lobmeier belegte bei den Mädchen einen starken zweiten Platz, gefolgt von Clara Hirt und Anna Bruker.

In der Laserklasse zwei glänzte Janis Faller mit einem tollen dritten Platz. Auch bei den Schnupperern zeigten Lokalmatadoren tolle Leistungen: Elias Scheja lief aufs Treppchen, Jakob Dorer wurde Vierter, Emma Bruker wurde Zweite bei den Mädchen.

Einen starken Silberrang schaffte am Ende nach 4,5 Kilometern Raphael Perenthaler in der Schülerklasse S 12-13. Platz vier ging an Pirmin Dotter, knapp dahinter rangierte Maximilian Scheja.

Jana Duffner stand ganz oben auf dem Podium in der Jugend-Klasse, Emily Fautz und Marie Duffner verfehlten das Podest knapp.

Wettkampfleiter Günther Faller und sein Team vom Skiclub Schönwald hatten schöne Laufstrecken für die jugendlichen Wettkämpfer vorbereitet, der Start wurde direkt am Schießstand vorgenommen. Das DRK war gut vertreten und verteilte reichlich Getränke. Für Informationen am Schießstand und am Start sorgte Moderator Heinz-Jürgen Müller.

Wieder einmal gab es Lob für die perfekte Organisation. Hervorragend klappte die Auswertung: Andreas Perenthaler, sein Sohn Manuel und Manuela Duffner hatten alles im Griff.