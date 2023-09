Der Pufferspeicher und das Solarthermiefeld im Hölltal in Schönwald sind fast fertig, dennoch muss der entsprechende Rahmen für dieses Gebiet gesteckt werden. Immerhin gibt es hier ganz unterschiedliche Nutzer und Interessen.

Besuch hatte deshalb der Gemeinderat Schönwald in jüngster Sitzung: Stadtplaner Hans Welsner von der Fahle Stadtplanung Freiburg stellte den Bebauungsplan Hölltal vor. Vorangegangen war bereits Ende Juli 2021 das Baugesuch zum Bau des großen Pufferspeichers und des Solarthermiefeldes, beides mittlerweile so gut wie fertig. Nun ging es um den Bebauungsplan, der einige Änderungen der bisherigen Nutzung vorsieht. Man sei „etwas hinterher“, befand Bürgermeister Christian Wörpel. Danach müsse auch der Flächennutzungsplan noch angepasst werden.

Folgende Ziele würden bei der Aufstellung des Bebauungsplans verfolgt: Die emissionsfreie Grundlasterzeugung durch Nutzung regenerativer Energien, die flächensparende, effiziente Organisation der verschiedenen Nutzungen, Schutz des Landschaftsbildes durch Einbindung der Anlage in die nähere Umgebung, Schutz der wertvollen Freiraumstrukturen wie Grünflächen und Gewässer sowie schonender Umgang mit Grund und Boden. Zudem werde das Wegerecht der Erschließung geklärt. Aus versicherungsrechtlicher Sicht müsse die Solarthermieanlage eingefriedet werden, erklärte der Planer. Welsner erläuterte die Gegebenheiten, wobei die meisten dem Gremium sowieso vertraut sind. Dazu machte er Angaben zum weiteren Prozedere: Erfolgt sei der Aufstellungsbeschluss sowie der Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung, dazu auch die frühzeitige Beteiligung von Behörden und Bürgern sowie von Trägern öffentlicher Belange. Nun sollte der Gemeinderat die vorliegende Planung sowie die Offenlage beschließen. Danach erfolge die Offenlage und zuletzt der Satzungsbeschluss.

Adalbert Oehler (CDU) fragte an, ob die Solarthermie dennoch betrieben werden könne. „Die Anlage hat eine gültige Baugenehmigung“, wusste dazu der Bürgermeister. Sebastian Duffner (SPD) war nicht klar, ob die Anlage eingefriedet werden könne oder müsse. „Aus bautechnischer Sicht kann sie eingefriedet werden, aus versicherungstechnischer Sicht ist das ein Muss“, erfuhr er sowohl von Wörpel als auch von Welsner. Hans-Peter Schwer beschäftigte die Frage, ob das Wohngebäude inmitten des überplanten Gebietes zulässig sei – was Welsner bejahte, in begründeten Ausnahmefällen seien Geschäftsführer- und Betriebsleiterwohnungen in reinen Industriegebieten erlaubt.

Auf den Winterdienst und die damit verbundene Gefährdung der Solarthermieanlage machte Dirk Fehrenbach (FLS) aufmerksam. Angrenzend an die B 500 sei vielleicht eine feste Einfriedung daher besser, was als guter Hinweis aufgenommen wurde. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans, zur Auslegung und der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurde einstimmig gefasst.