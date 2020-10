Das „Eschle“ als sozialer und kultureller Treffpunkt bereichert das Dorfleben Schönwalds. Die Idee des Treffpunkts, Menschen zusammenzubringen, findet auch beim Rotary-Club Triberg-Furtwangen Anklang – deshalb unterstützen die Rotarier den Verein mit einer Spende von 500 Euro.

Das mehr als 200 Jahre alte Haus in Schönwald hat im Laufe der Zeit schon Vieles erlebt: Erst gehörte es einem Uhrmacher, dann ging es ums Strohflechten. Später gab es hier den legendären „Atomladen“ – und heute: Kunst, Kultur und Gemeinschaft. Die Rede ist von „Eschles Kaufladen“. An der Hauswand ist nachzulesen, wie lange es diese Institution im Uhrmacherdorf schon gibt: „Seit 1817“. 2017 gingen dort die letzten käuflich zu erwerbenden Dinge über den Ladentisch. Aber: Auf die vorübergehende Schließung folgte nicht wie so oft die endgültige, sondern es zog wieder neues Leben ein.

Sozialer und Kultureller Treffpunkt Schönwald (SKT) heißt der Verein, der das „Eschle“ reaktivierte und mit viel Idealismus und Begeisterung versucht, das Dorfleben zu bereichern. „Wer andere Menschen kennenlernen oder treffen möchte, ist im ,Eschle‘ willkommen“, sagt Monika Maaß, die Vorsitzende des Vereins.

Menschen zusammenbringen

Von der Arbeit dieses Vereins ist auch der Rotary-Club Triberg-Furtwangen angetan. Schließlich hat es sich auch diese Organisation zur Aufgabe gemacht, Menschen zusammenzubringen und gemeinsam etwas zu erreichen. Deshalb freute sich dessen Präsident Uwe Vollmer jetzt, bei einem Besuch der Clubmitglieder im Eschle, Monika Maaß einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro zu überreichen.

Corona bremst Veranstaltungsreihe

Den kann der SKT gut gebrauchen, schließlich wurden auch hier die Aktivitäten durch Corona massiv ausgebremst. Mehrere Konzerte und andere Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Mittlerweile konnten aber wieder Events stattfinden, etwa eine gut besuchte Ausstellung mit Werken des Schwarzwald-Malers Johann Papa.

Glücklicher Zufall

Gegründet wurde der Verein im Jahr 2017. Und: „Zur selben Zeit wurde Eschles Laden frei“, erinnert sich die Vorsitzende Monika Maaß. Hausbesitzerin Andrea Pfrengle war angetan von der Idee des Vereins. Die Schönwälderin öffnete ihr Herz und die Tür des Ladens, den sie noch so ursprünglich wie möglich belassen hatte, und ließ die Akteure einziehen, nachdem eine sehr behutsame Renovierung abgeschlossen war.

Kaffee, Tee und gute Gespräche

Seither hat sich hier einiges getan: Im ehemaligen Verkaufsraum stehen Tische und Stühle. Wer Lust hat, bekommt dort Kaffee, Tee, außerdem Kuchen und alkoholfreie Getränke, kann sich mit anderen austauschen oder in Ruhe diesen Ort erleben, an dem Vieles von der Originaleinrichtung noch erhalten ist.

Einfach vorbeikommen und Leute treffen

„Man kann einfach kommen, muss nicht alleine zu Hause sitzen“, betont Monika Maaß. Wer neu im Ort ist, kann hier Leute kennenlernen, Hinweise und Tipps zum neuen Heimatort, seine Schönheiten, Vereine und Institutionen bekommen. Um die Vorsitzende hat sich eine feste Gruppe gebildet, die immer wieder verschiedene Aktionen organisiert. „Wir haben ein ganz buntes kulturelles Programm“, berichtet die Vorsitzende nicht ohne Stolz.

Der Eschle-Treffpunkt hat donnerstags und sonntags von 14 bis 17.30 Uhr und zu angekündigten Veranstaltungen geöffnet.