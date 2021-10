von Hans-Jürgen Kommert

Der Musikverein-Kurkapelle Schönwald resümiert bei seiner Hauptversammlung über die vergangenen beiden Jahre.

Glücklich waren die Musiker, als sie im Juli, im Freibad, konzertieren durften. Ganz untätig war man aber trotz allem nicht. Die Vereins-Homepage ist runderneuert und die Auftritte in den sozialen Medien sind installiert worden von Anna und Sandra Weis. Bei der neuen Jugendwerbung im Juli 2019 habe man sieben neue Zöglinge gewinnen können, von denen eventuell auch durch die Bedingungen in der Pandemie, schnell einige wieder abgesprungen sind. Nachdem der Verein 2019 noch eine schwarze Null erwirtschaftete, stellte Kassierer Johannes Scherer das Jahr 2020 als „finanziell kein gutes Jahr“ dar – ein hoher Verlust stand am Ende, da praktisch alles weggefallen sei, was irgendwie Einnahmen gebracht hätte.

Derzeit neun Zöglinge habe man, im Kindergarten sei man dabei, über eine Blockflöten-Ausbildung Kinder für das Musizieren zu gewinnen, erklärte Dirigent Gerhard Feiertag. Die Situation im Orchester verschlechtere sich stetig, da durch Ausbildung, Studium und auch Mutterschaft viele Aktive fehlten. Die Mitgliederentwicklung ist nach 326 im Jahr 2019 auf 323 in 2020 gefallen und betrage derzeit nur mehr 307, so Feiertag. 2019 war das letzte Jahr mit eigener Jugendkapelle gewesen. Erneut werde es 2021 kein Jahreskonzert geben.

Der Vorstand Bernd Bruker (hinten von links), Carmen Schreiber und Sandro Ganter und die neu Gewählten Leonie Kern (davor, von links), Jennifer Scherer, Manuel Pfaff, Heike Renner und Kassier Johannes Scherer. Bild: Hans-Jürgen Kommert | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Wahlen: Carmen Schreiber als neues Mitglied im Vorstand wurde mit fast 100 Prozent Zustimmung gewählt. Jennifer Scherer zieht sich zurück in den Vereinsausschuss. Sandro Ganter wurde für zwei Jahre, Bernd Bruker und Verena Moser für je ein Jahr gewählt. Für ein Jahr wurde auch Schriftführerin Melanie Schmid im Amt bestätigt, Kassierer Johannes Scherer für zwei Jahre. Wirtschafterin Heike Pfaff, Instrumentenwart Gerhard Feiertag, neue Bekleidungswartin ist Heike Renner (Irene Feiertag gab das Amt nach 36 Jahren ab), Notenwart Fabian Kaltenbach (für Stefan Kupferer), alle je ein Jahr. Sabine Keuser ist neben Jennifer Scherer die zweite neue Kraft im Vereinsausschuss Aktive, daneben wurden Denise Hepting, Fabian Kaltenbach, Stephanie Kuner, Rainer Pfaff und Jasmin Roßhart in den Ausschuss gewählt. Passive Ausschussmitglieder sind Bruno Allgaier, Ralf Burger, Bernd Hettich und Herbert Kaltenbach. Jugendleiter Stephan Pfaff wurde bestätigt, ebenso Jugendvertreter Christof Kaltenbach. Neue Jugendvertreter sind Leonie Kern und Manuel Pfaff. Vizedirigent bleibt Sebastian Moser.