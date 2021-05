von Hans-Jürgen Kommert

Die zehn Bewohner der Pflegezimmer im „Haus Schönwald“ sind eingezogen. Das neue integrative Wohnprojekt neben der Lourdes-Grotte war bislang unter dem Namen Belle Flair bekannt. Das Personal der evangelischen Altenhilfe St. Georgen hat sich inzwischen mit der Einrichtung für Pflege, barrierefreies Wohnen und Tagespflege vertraut gemacht.

Nun wurde für das Projekt ein symbolischer Schlüssel – als gebackener Riesen-Hefezopf – vom Bauherrn Ulrich Bolg übergeben. Er überreichte ihn, gemeinsam mit der Leiterin der Tagespflege, Sandra Blessing, der Pflegedienstleiterin vor Ort, Christine Fiedler.

Pflegedienstleiterin Christine Fiedler (von links) – hier mit Tagespflegeleiterin Sandra Blessing – erhält von Ulrich Bolg einen Hefezopf in Form eines Schlüssels überreicht. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, wusste die neue Pflegechefin zu zitieren. Ihr Dank galt zunächst Florije ­Sula, die eigens ihren Urlaub unterbrochen hatte, und Markus Schrieder für deren Vertrauen. Die beiden sind Geschäftsführer der Altenhilfe St. Georgen. Fiedler vergaß aber auch nicht, das „tolle Verhältnis“ mit der Sozialstation St. Marien Triberg zu erwähnen. Schon bald werde sie weitere Fachkräfte bekommen, sodass voraussichtlich im Juni weitere Bewohner in das Haus einziehen könnten. Vielleicht sei schon im Juli eine Vollbelegung möglich.

Harmonische Zusammenarbeit

St. Georgens Altbürgermeister Wolfgang Schergel ist Vorsitzender des Vereins Evangelische Altenhilfe. Er fand, dass sich die lange Wartezeit gelohnt habe. „Ihre Kollegen im weiten Umkreis werden Sie um dieses Schmuckstück beneiden“, sagte er Schönwalds Bürgermeister Christian Wörpel. Das Haus werde eine Vorbildfunktion für viele weitere Häuser darstellen. Er habe die harmonische Zusammenarbeit der Sozialstation Triberg und der Altenhilfe St. Georgen feststellen können.

Wörpel dankte im Namen der Gemeinde für das schöne Haus. Der Probebetrieb laufe schon einige Tage. Das Gebäude sei also mit Leben gefüllt – ein wichtiger Meilenstein für die Infrastruktur von Schönwald. „Vor zehn Jahren hätte keiner gedacht, dass es hier mal so wundervoll aussieht“, sagte er.

Tagespflege ist bereits ausgelastet

Markus Aydt, Leiter der Triberger Sozialstation, hofft darauf, dass irgendwann, wenn der Corona-Wahnsinn im Griff sei, auch mit den Anwohnern ein richtiges Einweihungsfest gefeiert werden könne. Er sehe die Zusammenarbeit mit der Altenhilfe nach diesem Projekt längst nicht am Ende. „Wir sind uns stets auf Augenhöhe begegnet“, sagte er. Zugleich zeigte er auf, dass seine Tagespflege weitgehend ausgelastet sei, lediglich am Montag gebe es noch wenige freie Plätze.

Markus Schrieder zeigte stolz eine E-Mail vom Juni 2013, mit der ihm der Chef des Büros „Wohnen für Senioren“, Jens Bold, die Grundpläne des Hauses zugesand hatte. „Mit der Gemeinde Schönwald sollen Gespräche folgen“, lautete der Tenor des Schreibens. Er sei derzeit wegen der Strahlkraft des Projekts viel mit Schergel unterwegs, um das Haus in anderen Gemeinden vorzustellen. „Mit dem Bauträger Bolg hatten wir einen Partner, der uns wirklich versteht – und das will etwas heißen“, lobte er. Die Altenhilfe nehme die Herausforderung nun gerne an.