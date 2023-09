Training für die Schwarzwald-Adler der Zukunft auf den Schönwälder Sprungschanzen: 15 junge Nachwuchssportler aus dem Skiverband Schwarzwald und dem schwäbischen Skiverband im Alter von sechs bis zehn Jahren trainierten beim Mini-Adler-Camp Skisprung und Langlauf, also als Skispringer oder als Nordische Kombinierer.

Da kommen natürlich auch Erinnerungen an die früheren Schwarzwald-Adler um Dieter Thoma, Martin Schmitt, Christof Duffner, Hansjörg Jäkle und Sven Hannawald auf, die alle aus der Region um Schönwald stammen. Neben den Nachwuchssportlern von hier hatten die weiteste Anreise dabei zwei Jugendliche aus Isny und Degenfeld.

Skiverbände betreiben Jugendarbeit

Eine intensive Jugendarbeit ist notwendig, damit auch künftig erfolgreiche Wintersportler aus Baden-Württemberg hervorgehen. Und so haben die Skiverbände in Baden-Württemberg erneut in den Sommerferien dieses Mini-Adler-Camp veranstaltet, in dessen Mittelpunkt am Samstag ein Nachwuchs-Wettkampf in Breitnau stand.

In diesem Jahr hatte man sich entschieden, dieses Trainingslager nicht in Breitnau, sondern am Skiinternat in Furtwangen anzubieten. Als Trainingsmöglichkeit standen die Jugendschanzen und die Skirollerstrecke in Schönwald zur Verfügung. Organisiert wurde das Trainingscamp von Marius Kaiser vom Skiteam Schonach-Rohrhardsberg.

Mit Schanze und Skirollerstrecke hatten die Nachwuchs-Sportler somit ideale Trainingsbedingungen, um sich auf alles Kommende vorzubereiten. Gesprungen wurde von der Zehn- und 20-Meter-Schanze. Dazu kam der Lauf mit Inlinern. Beide Disziplinen standen auch am Samstag beim Georg-Thoma-Pokal in Breitnau auf dem Programm. Die Teilnehmer absolvierten bei sonnigem Wetter zuerst den Sprunglauf von der Schanze am Wirbstein und am Nachmittag je nach Altersklasse eine oder mehrere Runden auf dem 750 Meter langen Inliner-Kurs mit Parcours rund um Kirche und Kultur-/Sporthalle. Am Sonntag folgte für die jungen Sportler noch ein Sprungtraining in Schönwald. Insgesamt betrachtet war dieses Trainings-Camp für den jüngsten Nachwuchs wiederum ein Erfolg. Für die insgesamt elf Betreuer bedeutete dies andererseits aber auch wieder eine Menge Arbeit und Einsatz für den Wintersport.