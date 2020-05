von Hans-Jürgen Kommert

Jakob Maier wurde am 15. Mai 1940 in Kordel in der Nähe von Trier geboren. Dort wuchs er mit vier Geschwistern auf, besuchte acht Jahre lang die Volksschule – eine reine Jungenschule. Sein Vater kam erst 1950 aus der russischen Kriegsgefangenschaft nach Hause, wo er sich als Schuhmacher selbstständig machte – gezwungenermaßen, da er als kranker Mann zurückkehrte.

Im väterlichen Schuhgeschäft erlernte er zunächst das Schuhmacherhandwerk. Mit seinem Gesellenstück wurde er Bundessieger und erhielt dafür eine Urkunde, die der damalige Bundespräsident Theodor Heuss unterzeichnete. Er legte noch einen drauf und erlernte auch die Fußpflege.

Verliebt im Taunus

Zu einer beruflichen Weiterbildung verschlug es Maier in den Taunus. In dem Haus, in dem er eine Wohnung fand, lebte auch seine heutige Ehefrau Mathilde. Sie lernten sich kennen und verliebten sich. Am 29. Oktober 1960 heiratete das Paar. In den Jahren 1961 bis 1971 kamen zwei Mädchen und zwei Jungen zur Welt. Mittlerweile hat der Jubilar auch fünf Enkelkinder.

Sohn tritt in Vaters Fußspuren

1966 zog Jakob Maier mit seiner Familie aus beruflichen Gründen in den Raum Frankfurt am Main, um sich beim Großkonzern Hoechst zur Chemiefachkraft weiterzubilden. Mehr als 30 Jahre war Maier als Schichtleiter tätig, bis er 1996 in den Vorruhestand eintrat. Besonders stolz ist er darauf, dass sein jüngster Sohn genau seine ehemalige Fertigungsstraße bei Hoechst leitet.

Kurort überzeugt das Ehepaar

Nach mehreren Winterurlauben in Schönwald ließen sich die Maiers überzeugen, dass eine eigene Ferienwohnung im Kurort genau das Richtige wäre. Bald danach erwarben sie im Haus Kandelstraße 11 in Schönwald eine kleine Ferienwohnung, aus der inzwischen durch Zukauf eines weiteren Apartments eine größere Eigentumswohnung wurde. 1998 zogen sie endgültig in den Kurort.

Neubürger bringt sich von Anfang an ein

Schnell wurden sie in Schönwald heimisch, da Jakob Maier stets der Meinung war, als Neubürger müsse man sich einbringen. Sieben Jahre lang war im katholischen Pfarrgemeinderat ehrenamtlich tätig. Seit 2005 leitet er gemeinsam mit seiner Frau und in den vergangenen Jahren mit Roswitha Rombach den Seniorenkreis im Altenwerk Schönwald. Zusammen mit den beiden Frauen ist er für die Veranstaltungen verantwortlich, was den beiden viel Freude bereitet. Da er seit sechs Jahren erhebliche gesundheitliche Einschränkungen hat, würde das Ehepaar die Verantwortung gerne weiterreichen.

Eigentlich war anlässlich des Geburtstags ein kleines Fest mit der Familie geplant – das allerdings müsse wegen Corona leider ausfallen, stellte Jakob Maier bedauernd fest.