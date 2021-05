Die Gemeinde Schönwald muss sich als Heilklimatischer Kurort einer regelmäßigen Prüfung unterziehen. Nur dann darf sie dieses Prädikat weiter tragen. Bewertet werden dafür die bioklimatischen und lufthygienischen Verhältnisse.

Die Prädikatisierung richte sich nach den Vorgaben des Kurortegesetzes von Baden-Württemberg sowie den Bestimmungen des Deutschen Heilbäderverbands und des Deutschen Tourismusverbands, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese Anforderungen an die Prädikat-Gemeinden sollen gewährleisten, dass Kurgäste bioklimatische und lufthygienische Bedingungen vorfinden, die eine Anwendung des Klimas als natürliches ortsgebundenes Heilmittel ermöglichen.

Bioklimatisch gesehen gibt es Schon-, Reiz- und Belastungsfaktoren. Zu Letzterem gehört eine übermäßige Wärmebelastung, die zudem ein Ausschlusskriterium für das Prädikat darstellt. Auf Grund der Höhenlage von Schönwald ist dieser Aspekt jedoch unkritisch.

Wind und Kälte stimulieren

Um die Gesundheit zu fördern, können sich Kurgäste und Erholungssuchende in Schönwald gezielt stimulierenden Reizen aussetzen und dabei so dosieren, dass ihr Immunsystem gestärkt wird. Dazu zählen zum Beispiel winterliche, trockene Kälte und Wind. Die weitläufigen Bergwälder in der Umgebung von Schönwald bieten zudem gute Voraussetzungen für ein Schonklima, denn Wälder wirken im Winter schützend vor Kälte und Wind, im Sommer vor Wärme und zu hohem Strahlungsgenuss.

Deutscher Wetterdienst misst jetzt

Für die Güte der Luft sind alle zehn Jahre Luftqualitätsmessungen erforderlich, bei denen die Grob- und Feinstaub- sowie Stickstoffdioxidkonzentrationen in der Luft bestimmt werden. Diese obligatorische Messung übernimmt ab sofort der Deutsche Wetterdienst. Dafür wird ein Jahr lang an zwei Messstandorten die Luftqualität gemessen. Nahe dem Gebäude Matthias-Grünewald-Straße 14 wird Grobstaub und Stickstoffdioxid gemessen, am Abzweig Rathaussteige an der Bundesstraße 500 wird darüber hinaus noch die Feinstaubkonzentration ermittelt.