Nur wenige Tage nach dem versprochenen Liefertermin „letzte Novemberwoche“ wurde in Schönwald am 4. Dezember der „PoP“ (Point of Presence) für die Verteilung der Glasfaseranschlüsse angeliefert.

Riesiger Kranwagen am Werk

Am frühen Morgen rangierte ein Tieflader mit dem „PoP“ rückwärts in die Ludwig-van-Beethoven-Straße bis vor das Funktionsgebäude des Naturfreibads, wo er bereits von einem riesigen Kranwagen erwartet wurde. Es dauerte tatsächlich keine halbe Stunde, dann stand das wichtige Bauwerk, das im Prinzip fast so aussieht wie eine Fertig-Betongarage ohne Tor. Der wichtigste Unterschied aber ist, dass der „PoP“ so etwas wie eine „Unterkellerung“ besitzt, in die die Glasfaserbündel hineinkommen und dann nach oben in den Funktionsraum geschoben werden.

Jetzt noch die Verbindung

Ursprünglich, so Hauptamtsleiter Andreas Herdner, sollte das Bauwerk ein Stockwerk höher an der Anton-Bruckner-Straße aufgebaut werden, was aber an den räumlichen Gegebenheiten scheiterte – für Autokran und Lkw wäre zu wenig Platz gewesen. „Wir werden jetzt noch die Verbindung schaffen zum ursprünglich geplanten Standort, danach muss man sehen, wie weit die Witterung weitere Maßnahmen zulässt. Glasfaser selbst kann wegen der zu niedrigen Temeperaturen zunächst nicht eingeblasen werden.“