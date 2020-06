Zusätzlich zur der Betreuung der Kinder in der Notgruppe ist seit dem 25. Mai wieder fröhliches Spielen in die Räume der Kindertagesstätte St. Antonius in Schönwald eingekehrt. Alle Kindergartenkinder können den Kindergarten tageweise in einem rollierenden System besuchen, verbunden natürlich mit den Hygienevorschriften.

Heilsuppe für die Puppe

Das Leben mit dem Corona-Virus ist bei den Kindern präsent und wird im alltäglichen Spiel von den Kindern aufgegriffen. So wird draußen in der Spielküche „Kräuterheilsuppe“ für das Puppenbaby gekocht, oder es wird extra warm angezogen, damit es keinen Virus bekommt, informiert die Kita. Es werden Fahrzeuge gebaut, die gegen das Virus kämpfen, und immer wieder höre man Sätze wie: „Die Virusse sind schon bald weg….“

Spielplatz-Aufteilung klappt gut

Die Kinder verarbeiten ihre Erlebnisse und Erfahrungen im Spiel. Erstaunlich gut unterstützen sie sich gegenseitig in den Hygieneregeln. „Wir können kein Vesper tauschen wegen Corona“, heißt es da beispielsweise, „Bitte Tisch putzen, ich bin fertig mit Essen“, „Mama oder Papa, ihr dürft nur mit Mundschutz in die Kita“. Auch die Aufteilung des Spielplatzes in verschiedene Gruppenbereiche wird angenommen und von den Kindern schon sehr selbstständig gesteuert.

Ein Vorlesebuch mit eigenen Geschichten

In der Zeit, in der die Kinder zu Hause waren, durften sie mit Mama oder Papa eine Geschichte schreiben, was sie zu Hause alles erlebt haben in der Zeit, in der der Kindergarten geschlossen war. Die Geschichten kamen per Mail oder im Briefkasten und wurden vom Kita-Team in dem Vorlesebuch „Corona, die Zeit in der unsere Kita geschlossen war“ zusammengefasst und jedem Kind geschickt. So hatten alle trotzdem indirekten Kontakt zueinander.

So macht Händewaschen einfach Spaß

Jetzt, als der Kindergarten wieder losging, ist das Thema Hygiene für die Kinder wichtig und spannend. Im Bilderbuchkino „Händewaschen, aber richtig“ mit dem kleinen Wildschwein Mats und dem Fuchs Finn erlebten und lernten die Kinder einiges über Bakterien und Viren und wie man sich schützen kann. Ganz wichtig war die Anleitung, wie man richtig Hände wäscht. Das wurde dann auch gleich geübt. Mit Begeisterung wurde Knetseife hergestellt. Öl, Duschgel, Speisestärke und Lebensmittelfarbe mischen, dann kräftig kneten – und schon hatte man eine tolle Knetseife, da macht Händewaschen doppelt Spaß. Rezept und Seife wurden dann stolz mit nach Hause genommen, wo bestimmt der ein oder andere noch mal in die Seifenproduktion geht.