von Hans-Jürgen Kommert

In normalen Zeiten hätte der Samstag vor der närrischen Machtübernahme bereits am Vormittag mit dem Verkauf des Schönwälder Narrenblättles vor der Bäckerei Tritschler begonnen. Am Abend wäre dann der Höhepunkt der Saalfasnet gekommen – der Zunftball unter Mitwirkung aller närrischen Gruppen des Dorfes.

Wenigstens das Narrenblättle musste sein

Doch geblieben ist den Narren lediglich der Verkauf der närrischen Zeitung. Schon früh hatte sich der gesamte Vorstand des Hirtebue entschlossen, doch wenigstens das Narrenblättle herauszubringen, und bat die Bevölkerung dringend, passende Beiträge zu senden.

Echte Höhepunkte

In der „Corona Edition“ wagte man aber auch einen Rückblick auf die besten Beiträge aus den vergangenen Jahrzehnten. Und da gab es tatsächlich echte Höhepunkte – die aber fanden die Narren auch im vergangenen Jahr. So erfuhr man, dass Martina Fautz von ihrem Sohn darauf aufmerksam gemacht wurde, dass sie ihrem Mann vor dem Traualtar versprochen hatte, dass sie den Haushalt führen werde – wohl vermisste der Sohnemann den Spaß bei dieser Arbeit.

Berüchtigtes Buswartehäuschen

Über das berüchtigte neue Buswartehäuschen am Bachwinkel erfuhr man, dass die Planer wohl ein wenig zu euphorisch waren – das Häuschen steht so, dass der Bus nicht mehr an den Bürgersteig fahren kann, sonst reißt er mit dem Spiegel das Ablaufrohr ab.

Die Wandlungen der Schuberstraße

Für manche ein Segen, für Kinder ein „No go“: Die Schubertstraße hätte (angeblich) als Minigolf- und Fußballplatz ebenso gedient wie als Waschstraße mit Unterbodenwäsche für Autos – nur Fußgänger hätten ihre Probleme gehabt, weil die Straße beinahe bis in trockenste Sommer hinein Pfützen hatte durch die zahllosen Schlaglöcher. Doch nun ist es vorbei – die Schubertstraße ähnele dem Boulevard in der Nachbarstadt Triberg. Doch nun müssten Mütter dran denken, dass Kinder hier nicht mehr durchs Schaukeln einschlafen – und auch, dass man nun am Kinderwagen die Bremse betätigen müsse, sonst fahre er davon.

Selbstständiger Saugroboter

Blasius Willmann als Hightech-Freak beschäftigt nach der Hausrenovierung einen Saugroboter, der offensichtlich ganz selbstständig nachts „auf Arbeit“ geht. Das kraftvolle Kerlchen saugt sogar Silikonfugen weg, hörte man.

Auch Hirtebue-Chef Christof Kammerer kommt im närrischen Blatt nicht ungeschoren davon – man hatte wohl gemerkt, dass er zur Gemeinderatssitzung gegangen war statt zur Sitzung der Vereinsvorstände zur Terminbesprechung für dieses Jahr. Auch der Sägebauer wurde verpetzt: Sohn Robin habe er erklärt, dass man beim Beladen des Rückewagens aufpassen müsse – der hatte ihn beinahe umgeschmissen bei der Aufarbeitung des Sturmholzes. Nur wenige Tage später schaffte der Papa das selbst, aber diesmal so richtig. Und leicht verpatzte Hochzeitstage kommen zur Sprache: So wird Bernd Hettich wohl noch lang an zwei linke Schuhe denken – und Hummels an zwei fehlende Jahre.

Viele weitere Fehltritte wurden an Barbara Zipfel gemeldet – und sie hat sie verarbeitet – mal im kräftigen Dialekt, mal auf Hochdeutsch, aber immer mit viel Humor und Augenzwinkern.