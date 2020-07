von Hans-Jürgen Kommert

Der 125 Hektar große Wald der Gemeinde Schönwald war lange Jahre Garant für einige tausend Euro Verdienst gewesen – das änderte sich bereits 2019 und sollte sich im laufenden Jahr fortsetzen. War es 2019 der Borkenkäfer, der dem hauptsächlich aus Fichten bestehenden Gemeindewald zusetzte, ging es im Februar mit den beiden Sturmtiefs Sabine und Bianca weiter. Die machten große Mengen wertvollen Holzes schlicht platt. Und dann legte auch noch Corona die Sägewerke lahm – es gab kaum noch Nachfrage.

Ein bisschen Theorie

Der Weg führte die Räte in die Guten, wo Marisa Schwenninger eine Theorie-Station aufgebaut hatte. Dort erläuterte zunächst Amtsleiter Frieder Dinkelaker die neue Struktur des Forstes nach dem Umbau. Er sei für den Privat- und Körperschaftswald im nordwestlichen Teil des Kreises zuständig, seine Stellvertreterin für den Wald auf der Baar. Der Staatswald sei komplett ausgegliedert. „Baden-Württemberg hatte in dieser Hinsicht lange Zeit eine Sonderstellung inne, wo beides miteinander funktionierte“, erinnerte er die Ratsmitglieder.

Vertreter schreiten ein

Nachdem dann die Aufarbeitung endlich begonnen hatte, sorgten Vertreter des erkrankten Revierförsters dafür, dass im Privat- und im Gemeindewald die riesigen Mengen zunächst aufgenommen, wo möglich gleich verkauft oder in Richtung Nasslager nach Schönenbach verlagert wurden. Tätig wurden hier zunächst Stefan Schultis, später im Privatwald Forstassistent Jens Löw und im Gemeindewald Marisa Schwenninger, die ab Mai als Vertreterin des seit längerem erkrankten Revierförsters Jürgen Wernet einsprang und noch immer tätig ist.

Hoher Schaden

Schwenninger zeigte auf, dass dem Gemeindewald normalerweise 1500 Festmeter entnommen würden. In diesem Jahr hatten die beiden Stürme etwa das Doppelte geworfen, also knapp 3000 Festmeter. Zwar hätten die Stürme bundesweit heftige Schäden verursacht, besonders betroffen sei dabei der Schwarzwald-Baar-Kreis gewesen und in Schönwald vor allem der Gutenwald mit großen Flächen. Zur Aufarbeitung seien aber Einzelwürfe problematischer – der Kosten wegen. Der größte Teil konnte mit dem Harvester aufgearbeitet werden, zum Teil aber ging es nur motormanuell.

Schnelle Aufarbeitung

„Im Juni war bereits alles an der Straße, 1300 Festmeter wurden aufs Nasslager gelegt“, lobte der Forstdirektor die Arbeit der jungen Mitarbeiterin. Nun, so Schwenninger, warte sie auf den Abtransport der verkauften Polter, der aber nicht mehr in ihrer Macht stehe. Ein Teil des Holzes werde demnächst zu Hackschnitzeln verarbeitet. Ein Teil des liegenden Holzes sei bereits gespritzt, um den Wald vor Käferbefall zu schützen. Sie rechne dennoch damit, dass im Herbst 600 weitere Festmeter dem Käfer zum Opfer fallen. Da der Markt voll sei, werde auch der Abtransport in Containern Richtung Osten in Erwägung gezogen.

Bereits abgestorbene Käferbäume werden bewusst stehen gelassen, da sie als Totholz vielen Tier- und Pflanzenarten ein Überleben sicherten – beispielsweise dem Specht. „Wir lassen nur stehen, was gefahrlos möglich ist“, verdeutlichten die Forstleute.

Chemische Keule ist tabu

Angesprochen wurden auch die Pheromonfallen, die aber derzeit nur zur Überwachung dienen könnten. Karl Ludwig Eckerle, langjährig selbst Revierförster in Schönwald, meinte dazu, dass trotz aller Maßnahmen genügend Käfermaterial vorhanden sei. Hubert Heger, engagierter Bürger, fragte nach der Möglichkeit der „chemischen Keule“. Diese verbiete sich aus Gründen der Kollateralschäden von selbst, wurde ihm beschieden. „Es würde nie nur den Käfer treffen“, so Schwenninger. Man habe schon wirksame Mittel, deren Nutzung jedoch mit Augenmaß erfolgen müsse, sagte Dinkelaker.

Alles wird anders

Im Anschluss ging es in ein Waldstück, in dem Eckerle bereits reichlich Vorbau betrieben hatte. Die beiden Forstleute erläuterten, dass auf den großen Wurfflächen künftig der Wald neu und anders aufgebaut werden soll. Keine großen Fichtenflächen mehr, sondern ein Mischwald aus verschiedenen Laub- und Nadelbäumen soll dort entstehen – was natürlich Geld koste.