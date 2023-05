Wegen anhaltendem Hundegebell hat sich eine Anwohnerin aus Schönwald ans Ordnungsamt gewendet. Dieses wiederum suchte das Gespräch mit dem Halter des Tieres. Auch der Tierschutzverein Triberg war involviert und bietet seine Hilfe an.

Noch vor Ostern habe das Problem mit dem Hundegebell begonnen. Der Hund habe von Mittag bis 22 Uhr mit kurzen Unterbrechungen immer wieder gebellt, beschreibt die Anwohnerin die für sie unerträgliche Situation im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ganz extrem“ sei es am Montag vergangener Woche gewesen, als das Tier zwischen 12.30 und 22 Uhr lautstark kläffte.

Der anhaltende Lärm habe nicht nur sie betroffen. Auch alle anderen Anwohner ringsum hätten sich dadurch beeinträchtig gefühlt. Sie sei dann am gleichen Tag noch beim Ordnungsamt im Rathaus gewesen.

Das bestätigt Hauptamtsleiter Andreas Herdner auf Nachfrage, wobei er anmerkt, dass sich lediglich diese eine Person über das Hundegebell bei der Gemeindeverwaltung beschwert habe. Weitere Anwohner seien nicht vorstellig geworden. Die Gemeinde habe daraufhin das Gespräch mit dem Hundehalter gesucht. Dieser habe eingeräumt, dass es mit dem Hund „ein bisschen Probleme“ wegen des Bellens gebe.

Es sei deutlich geworden, so Herdner weiter, dass der Halter gewillt sei, das Problem in den Griff zu bekommen. Der Halter habe auch die Möglichkeit eines speziellen Hundehalsbands erwähnt, das beim Bellen des Tieres vibriere und so den Drang zum Bellen reduziere.

Der Hundehalter, der in Schönwald ein Restaurant führt, erwartet das besondere Halsband für seinen Hund, einen Deutschen Schäferhund, in Bälde und hofft, dass es für eine Besserung der Situation sorgt. Er bestätigt gegenüber unserer Redaktion, dass sich die Anwohnerin bei ihm beschwert hat. Der Tierschutz habe sich die Situation vor Ort angeschaut. Der Hund sei in einem eingezäunten, etwa 20 Quadratmeter großen Bereich neben dem Restaurant untergebracht. Der Restaurantbetreiber hält das Tier dort während seiner Arbeitszeit im Restaurant. Der Tierschutzverein Triberg habe eine Trainingsstunde für den zwei Jahre alten Schäferhund angeboten. Dieses Training für seinen Hund möchte der Halter gerne in Anspruch nehmen. Derzeit laufe die Terminabstimmung, berichtet der Mann.

Der Anwohnerin ist aufgefallen, dass das Hundebellen seit Donnerstag vergangener Woche deutlich zurückging. Der Halter merkt dazu an, dass sein Personal wieder vollzählig sei und er nun ein bisschen mehr Zeit habe, sich mit dem Hund zu beschäftigen.