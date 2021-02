von Hans-Jürgen Kommert

Wer erwartet hätte, dass die Narren angesichts abgesagtem Fasnettreiben trauernd kapitulieren, sieht sich getäuscht: Aller Orten, auch in der Raumschaft, geht es, im Rahmen dessen, was die Corona-Einschränkungen zulassen, dennoch zur Sache. Und obwohl der Umzug der Schönwälder Narren am Fasnetsonntag ausfällt, fällt den Hirtenbuben dennoch etwas ein. Die Schriftführerin der Zunft, Edith Zahlaus, schickte dazu eine Pressemitteilung an unsere Zeitung – gereimt und in tiefstem Scheewälderisch.

Um den Inhalt auch Menschen kundzutun, die des Dialekts weniger mächtig sind, hier nun der Inhalt der Mitteilung eingedeutscht: Seit Jahrzehnten veranstalten die Schönwälder Narren am Sonntagnachmittag um 14 Uhr einen Umzug. An dem nehmen neben den Zünften und Narrenvereinigungen stets auch Schule, Kindergarten und zahlreiche Gruppen, Familien und Einzelpersonen teil. Alle sind toll verkleidet und hoffen, einen der Preise bei der Kostümprämierung zu ergattern.

Radau vor‘m Hus

Aufgrund der noch immer wütenden Corona-Pandemie wird der Umzug nicht stattfinden. Daher rufen die Mitglieder der Schönwälder Narrenzunft Zunft der Hirtenbuben auf zum „Radau vor‘m Hus“. Die Hirtenbuben werden mit ihrem Geschell vor ihren Häusern mächtig lärmen. Alle Bürger rufen sie auf, sich mit viel Krach an dieser Aktion zu beteiligen – mit Trommeln, Päpern oder gar dem Kochgeschirr.

„Ob Narremarsch oder Hans gang Heim, nadierlich kas au e ander Fasnetlied sein“, reimt Zahlaus. Man soll es bis nach Schonach hören, dass die Narren trotz Corona in Schönwald regieren. „Macht mit bi unsrem Fasnet-Sundig-Motto ‚Radau vor‘m Hus‘, dann isch um Zwei richtig was los“, so die Narren.