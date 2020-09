von Hans-Jürgen Kommert

Clemens Herrmann, CDU, sprach die Breitbandversorgung an – und zwar die im Außenbereich. „Arbeiten ist an vielen Stellen nicht möglich“, sagte er. Daher gelte es, in den Bemühungen nicht nachzulassen, sondern dem Landratsamt zu verdeutlichen, dass man sich Gedanken machen müsse, wie die Anbindung beschleunigt wird. Ins gleiche Horn stieß Ex-Schulleiter Adalbert Oehler. Die Schüler hätten dieselben Probleme, ebenso Tourismusbetriebe im Außenbereich.

Triberg/Furtwangen Ausgesetzt, missbraucht, adoptiert – Heute packt diese Schwarzwälderin alle Emotionen in ihre Malereien Das könnte Sie auch interessieren

Im Haushalt seien für den Breitbandausbau fünf Millionen Euro vorgesehen, auch die Zuschüsse seien bewilligt. „Wir können das Geld aber nicht ausgeben, weil nichts geht“, betonte Bürgermeister Christian Wörpel. Er würde gerne mal den Zweckverband dazu im Haus hören. Peter Schwer, der selbst im Außenbereich im Fuchsbach lebt, hakte nach. Er fühle sich so langsam verschaukelt bei diesem Thema – auch er hätte gerne erfahren, warum überhaupt nichts läuft.

Ärztin ist erneut Thema

Göppert hatte ein weiteres Anliegen: die Ärztin, die Hals über Kopf verschwunden sei und einen Leserbrief hinterlassen habe, der vor allem an Bürgermeister und Gemeinderat kein gutes Haar lasse. „Sollte man hier nicht eine Klarstellung veröffentlichen?“, fragte er an. Diese Meinung teilte Wörpel nicht. Zum einen habe man der Presse auch einige klärende Worte entnehmen können, zum anderen sei es nicht Stil der Gemeinde, zu solchen wirren Anschuldigungen Stellung zu beziehen.

Schönwald Ist 1963 eine Krippengruppe in Schönwald verschwunden? Eine Kirchenrätin hat da ihre Zweifel Das könnte Sie auch interessieren

Mehrere Baugesuche hatte Hauptamtsleiter Andreas Herdner mitgebracht. Nicht jede Entscheidung traf auf Zustimmung der Antragsteller.