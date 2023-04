In Schönwald ist der Bäderbetrieb wie vielerorts ein Zuschussbetrieb. Das Hallenbad, als wohl eines der teuersten Teile der Infrastruktur, ist noch immer geschlossen. Das erst 2019 nach Umbau wieder in Betrieb genommene Naturfreibad kostet ebenfalls deutlich mehr als es einbringt. Grund genug, sich mit den Nutzungsgebühren zu befassen, fand die Verwaltung.

Zwischen 2500 (im Pandemie-Jahr 2021) und gut 7840 Besuchern im Eröffnungsjahr bewegt sich die Besucherzahl im Freibad, das Defizit lag 2019 bei 88.146 Euro, 2020 waren es gar fast 91.000 Euro. Das Pandemiejahr 2021 kostete die Gemeinde rund 54.100 Euro, 2022 waren es 63.550 Euro: Je Besucher zahlt die Kommune generell mehr als elf Euro drauf.

Um ein wenig vergleichen zu können, legte die Verwaltung dem Gremium unter anderem eine Übersicht der Eintrittspreise umliegender Freibäder vor. Diese kosten für Erwachsene im Durchschnitt 3,80 Euro, ermäßigt liegen die Preise im Schnitt bei 2,30 Euro. Das seien aber die Preise des Vorjahres, so manche Kommune habe schon signalisiert, dass diese angehoben werden. Schönwald liegt bisher bei 3 Euro für Erwachsene und 1,50 für Kinder, die Saisonkarte kostet für Erwachsene 30, ermäßigt 18 Euro. Für die Familienkarte, ebenfalls für eine Saison, werden 65 Euro fällig.

Die Verwaltung schlug nun vier Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder, 48 und 30 Euro für Saisonkarten sowie 96 Euro für die Familienkarte vor. Die Zehner-Karte, die bisher 25 (11) Euro kostete, soll künftig 34 (21) Euro kosten – wobei man sich auch vorstellen könnte, diese zusätzliche Karte einzustellen. Was Wolfgang Storz (CDU) nicht gut findet, da er das Bad nicht so oft aufsuche. Er argumentierte damit, dass Gruppen diese Karte gerne nutzen, so gebe es für fünf Leute zweimal den Eintritt.

„Eine Erhöhung von 25 Prozent hört sich zunächst hart an. Aber von drei auf vier Euro geht in meinen Augen“, stellte Clemens Herrmann (CDU) fest. Fraktionskollege Adalbert Oehler meinte, er stehe eher auf glatte Preise, so tendiere er bei Erwachsenen zu 50 Euro, bei Familien zu 100 Euro für die Saison. Markus Fehrenbach von derselben Fraktion befand, dass die Preise des Bads sehr fair seien, auch wenn man dem Vorschlag Oehlers folge. Johannes Göppert (FLS) würde dem Vorschlag der Verwaltung weitgehend folgen, allerdings den Preis für ermäßigte Karten auf nur zwei Euro anheben.

Hans-Peter Schwer (SPD) gab an, er könne mit dem Vorschlag Oehlers leben. Bei einer Neinstimme einigte man sich auf den Vorschlag Oehlers, allerdings wird der Einzeleintritt ermäßigt künftig zwei Euro betragen. Die Zehnerkarte wird es nicht mehr geben. Er fragte zudem nach, wie es mit dem Hallenbad weitergehen soll. Hier sei noch keine Entscheidung gefallen, erfuhr er von Bürgermeister Christian Wörpel.