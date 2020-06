von Hans-Jürgen Kommert

Aktuelle Tendenzen zeigte Bürgermeister Christian Wörpel in Sachen Tourismus auf: „Wir bekommen deutliche Bevölkerungszuwächse, das schlägt sich auf die Zahl der Ferienwohnungen und somit auf die Übernachtungszahlen nieder.“ In der Gemeinderatssitzung am Dienstag stellte der Bürgermeister die Statistik für Schönwald vor. Nach neuester Zählung vom Dezember 2019 hat der Kurort 2477 Einwohner, 21 mehr als zur Jahresmitte – Tendenz weiter steigend.

Schönwald So attraktiv ist Schönwald für Touristen Das könnte Sie auch interessieren