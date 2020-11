von Christel Börsig-Kienzler

Aus der Lokalschau wird nun angesichts des seit Montag geltenden Teil-Lockdowns nichts. „Ebenso wie alle anderen Veranstaltungen wird die für den 8. November geplante Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Schönwald aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht stattfinden“, gibt der Kleintierzuchtverein Schönwald in einer Pressemitteilung bekannt. Mit Augenmerk auf die Gesundheit aller, habe der Vorstand sich bereits vor dem durch die Regierung auferlegten „Lockdown-Light“ für die Absage der Veranstaltung entschieden. Auch seien die Auflagen bei einer Durchführung für den kleinen Verein einfach zu umfangreich, ist auf Nachfrage zu erfahren.

Der Verein bedauert es, dieses Jahr sich und die Arbeit der Züchter nicht in bewährter Weise dem Publikum zeigen zu können. Nicht zuletzt, weil die Lokalschau auch stets zahlreiche Besucher aus der Region anlockt. Somit ist die Kleintierschau eine „gute Einnahmequelle“ des Vereins – neben den Verpflegungsständen mit den „Wälder Burgern“ am Weihnachtsmarkt oder der Französischen Nacht.

Gesundheit geht vor

Ein besonderer Wermutstropfen für den mit derzeit 20 aktiven Mitgliedern im Alter von 20 bis 70 Jahren kleinen Schönwälder Verein: In diesem Jahr kann er auf seine 50-jährige Geschichte zurückblicken. Aus diesem Anlass wäre die diesjährige Lokalschau sogar eine Jubiläumsschau gewesen. Jedoch war man sich seitens der Vereinsleitung einig: „Die Gesundheit jedes Einzelnen und der gegenseitige Respekt stehen in dieser Zeit an erste Stelle.“

„Wie bei anderen Vereinen auch, leiden das Vereinsleben und der Austausch untereinander unter der Pandemie“, so der Vorstand. Schon an Ostern habe man aufgrund des Lockdowns den Streichelzoo im Kurpark nicht wie sonst anbieten können, und auch der gemeinsame Jahresausflug sei Corona-bedingt ausgefallen.

Mehr Zeit für die Tiere

Zwar können die Züchter jeden Tag in gewohnter Weise ihrem Hobby nachgehen, denn umsorgt werden wollen die Tiere, egal, was in der Welt passiert. Positiv sei, dass „vielleicht auch der Eine oder Andere aufgrund der aktuellen Situation seinen Tieren noch etwas mehr Zeit schenken kann als sonst.“ Bitter sei jedoch, dass „die gesamte Ausstellungssaison derzeit auf der Kippe“ stehe.

Die tägliche Arbeit mit den Tieren ist laut Kleintierzuchtverein auch darauf ausgerichtet, „diese in höchster Qualität und Güte den Preisrichtern und dem Publikum zu präsentieren und sich mit den anderen Züchterinnen und Züchtern zu messen“. Diesbezüglich seien die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Schönwald in jeder Saison bei einer Vielzahl an Schauen vertreten gewesen, wobei sich auf Kreis-, Landes-, Bundes- und teilweise sogar auf europäischer Ebene gemessen wurde.

Viele Absagen

Immer wieder wurden Mitglieder des kleinen Schönwälder Ortsvereins für ihre großen Erfolge ausgezeichnet. „Der züchterische und fachliche Austausch profitiert sehr stark vom Zusammentreffen bei diesen Schauen“, informiert der Verein. „Leider wurden, bedingt durch die aktuelle Situation, bereits die meisten dieser Schauen abgesagt.“

Unsichere Zukunft

„Es bleibt daher abzuwarten, was uns in der nächsten Zeit noch bevorsteht und was dies für das Vereinsleben bedeutet“, betont der Vorsitzende Mario Zifle. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr unsere Lokalschau durchführen können und wir alle möglichst gesund durch diese Zeit kommen.“