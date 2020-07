von Hans-Jürgen Kommert

Der Fremdenverkehrsbeitrag stand im Fokus der jüngsten Sitzung des Schönwälder Gemeinderats – genauer gesagt, die Vorauszahlungen für das laufende Jahr, die sich anhand der Vorjahreszahlen ergeben. Und 2019 war ein recht ordentliches Jahr für den Schwarzwald-Tourismus. Es kämen derzeit immer wieder Anfragen, weil die Umsätze 2020 teils sehr niedrig seien.

Nach einstimmigem Beschluss wird nun Harald Hafner in den nächsten Tagen jeden betroffenen Bürger oder Betrieb anschreiben. Dabei wird er sie auf die Möglichkeit hinweisen, die Vorauszahlung zu verschieben. Was sieht der Vorschlag des Kämmerers vor? Sein Vorschlag sei, dass auf Antrag der Fremdenverkehrsbeitrag zunächst wegfalle. „Stundungen jenseits der 250 Euro sind nicht sinnvoll, weil die immer über den Gemeinderat abgestimmt werden müssten“, erklärte er. Man könne die Zahlungen aber nach hinten schieben, es gebe etliche Betriebe, die kaum Umsätze hätten. Dabei plädiere er für einen ganz einfachen Antrag, den man durchaus auch per E-Mail stellen könne. Und über den dann auch unbürokratisch entschieden werde. Wer bezahlt die Fremdenverkehrsbeiträge? Das sei im Prinzip jeder, der in irgendeiner Form vom Tourismus profitiert, klärte Kämmerer Harald Hafner auf. Mithin auch Handwerker, die entsprechende Aufträge erledigten. Nun ist das Jahr 2020 beileibe kein Jahr wie jedes andere, speziell für die entsprechende Klientel. In den vergangenen Monaten musste vor allem die Gastro- und Beherbergungsbranche erhebliche Einbußen hinnehmen. Wie handhaben es andere Kommunen? „Städte und Gemeinden in der Umgebung gehen damit unterschiedlich um, die Stadt Triberg beispielsweise will nur ein Viertel des eigentlichen Beitrags berechnen“, wusste Hafner zu berichten. Dieser Ansatz sei ihm allerdings zu allgemein, befand der Kämmerer. Die krasseste Möglichkeit, so Hafner, sei eine Satzungsänderung und der komplette Verzicht für das laufende Jahr – „das wären rund 33.500 Euro in diesem Jahr“, rechnete er vor. Das betreffe dann aber auch Handwerker – und die hätten eigentlich auch in diesem Jahr ein recht ordentliches Ergebnis.

Debatte im Gemeinderat